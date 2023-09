„Mes medžiosime gaujas ir, mes gaujas nugalėsime, – kalbėjo konservatorių premjeras. – Mes patrauksime jas atsakomybėn. Jei tai Švedijos piliečiai, jie labai ilgam sės už grotų. Jei tai užsienio piliečiai, jie bus išsiųsti iš šalies“.

Švedija jau daug metų kovoja su gaujų nusikalstamumu – vis pasitaiko šaudymų ir tyčia sukeltų sprogimų. Tačiau šį mėnesį smurtas paaštrėjo. Manoma, kad tai, be kita ko, gali būti susiję su spėjamu konfliktu nusikalstamo „Foxtrot“ tinklo viduje. Šį rugsėjį jau nušauta 11 asmenų, tarp kurių buvo atsitiktinių žmonių. Be to, ketvirtadienį per sprogimą žuvo jauna moteris.

U. Kristerssonas dėl dramatiškos padėties kaltino politinį naivumą daugelį metų. „Neatsakinga imigracijos politika ir nepavykusi integracija atvedė mus iki šios situacijos“, – teigė jis. Atskirtis ir paralelinės visuomenės, anot premjero, yra palanki dirva nusikalstamoms gaujoms. „Ten jos gali beatodairiškai verbuoti vaikus ir rengti būsimus žudikus“, – pažymėjo U. Kristerssonas.