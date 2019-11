Šiuo metu J. Assange'as yra kalinamas Jungtinėje Karalystėje.

Apie išžaginimo bylos nutraukimą pranešė Švedijos valstybinės prokuratūros vadovo pavaduotoja Eva-Marie Persson.

„Mano vertinimu, buvo imtasi visų galimų tyrimo priemonių. Bet... įrodymai nėra pakankamai tvirti kaltinimui pareikšti“, – žurnalistams sakė E.-M. Persson.

Savo tyrimą prokuratūra pradėjo po to, kai viena švedė, 2010 metų rugpūtį susipažinusi su J. Assange'u per „WikiLeaks“ konferenciją Stokholme, apkaltino jį, esą šis ją išžagino be prezervatyvo jai miegant, nors moteris tvirtino anksčiau ne kartą jam sakiusi, kad be apsaugos priemonių su juo nesimylės.

Senaties terminas šiai bylai įsigalioja 2020 metų rugpjūčio mėnesį.

J. Assange'as šiuos kaltinimus visada neigė.

„Noriu pabrėžti, kad ieškovė įtikinamai ir patikimai išdėstė [įvykių] seką. Jos liudijimas yra aiškus, ilgas ir detalus“, – sakoma E.-M. Persson pareiškime.

„Tačiau, apskritai, mano vertinimu, įrodymai pasidarė tokie silpni, kad nėra pagrindo tyrimą tęsti“, – nurodė ji.

Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad „WikiLeaks“ įkūrėjas neturėtų būti sulaikytas, t. y., parengtinis tyrimas J. Assange'o atžvilgiu neturi būti nutrauktas, tačiau jis nebus išduotas Švedijai ir gali būti apklaustas Jungtinėse Karalystėje.

Dviem mėnesiais anksčiau „WikiLeaks“ įkūrėjas buvo išvarytas iš Ekvadoro ambasados Londone, kurioje glaudėsi nuo 2012 metų. Jis buvo iškart sulaikytas ir šiuo metu atlieka jam skirtą 50 savaičių įkalinimo bausmę, skirtą už tai, kad pažeidė Jungtinės Karalystės teismo nustatytas paleidimo už užstatą sąlygas.

Švedijos pareigūnai tyrimą dėl įtariamo išžaginimo nutraukė 2017 metais, nusprendę, kad toliau jį tęsti neįmanoma, nes prieglobstį Ekvadoro ambasadoje gavęs J. Assange'as buvo nepasiekiamas. Tačiau po J. Assange'o suėmimo tyrimas buvo atnaujintas.

Rugsėjo mėnesį prokurorai pranešė, kad tęsdami tyrimą per vasarą apklausė septynis liudininkus.

J. Assange'o ekstradicijos prašymą yra pateikusios ir Jungtinės Valstijos, kurios jį kaltina slaptos informacijos – konfidencialių karinių ir diplomatinių dokumentų – išgavimu ir platinimu per „WikiLeaks“ tinklalapį. Jeigu J. Assange'as būtų pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam iškeltų pagal Kovos su šnipinėjimu įstatymą, jam galėtų būti skirta iki 175 metų laisvės atėmimo bausmė.