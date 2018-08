Savo pareiškime ministrų kabinetas nurodė, jog kariuomenei duotas leidimas įsigyti keturis „Patriot“ reketų paleidimo kompleksus, bet neatskleidė, kiek bus nusipirkta raketų. Pirmieji „Patriot“ vienetai turi būti atgabenti 2020 metais. Sandorio finansiniai aspektai ir sutarties pasirašymo data taip pat neskelbiami. NATO nepriklausanti Švedija nerimauja dėl per pastaruosius kelerius metus pablogėjusios saugumo padėties Baltijos jūros regione, Rusijai pradėjus dažniau rengti ten karines operacijas po Krymo aneksijos 2014-aisiais. Anot Švedijos valstybinio radijo, šalies oro gynybos sistemos negali numušti balistinių raketų.

