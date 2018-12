Parlamentas trečiadienį 142 balsais prieš 120 išplėtė draudimą rūkyti. Nauja tvarka įsigalios 2019 metų liepos 1 dieną. Taip pat bus draudžiama rūkyti lauko restoranuose ir prie įėjimų į rūkymo kabinas. Švedijoje šiuo metu rūkyti leidžiama tam tikslui skirtose vietose daugumoje darboviečių ir viešų vietų. Oficialūs skaičiai rodo, kad 2016 metais kasdien rūkydavo tik 11 proc. Švedijos gyventojų, kurių iš viso yra 10 milijonų. Maždaug 10 proc. rūkydavo retkarčiais. Rūkyti baruose ir restoranuose Švedijoje draudžiama nuo 2005 metų gegužės. Naujojo įstatymo tikslas – pasiekti, kad iki 2025 metų Švedija taptų šalimi, kurioje išvis nerūkoma.

