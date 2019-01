Šis žingsnis turėtų išvesti šalį iš keturis mėnesius trukusios politinės aklavietės. Dvi centro dešiniosios partijos jau susitarė susilaikyti ir nebalsuoti prieš S. Lofveną, kai penktadienį parlamentas spręs dėl jo paskyrimo kitu Švedijos premjeru, vadovausiančiu socialdemokratų vadovaujamai mažumos vyriausybei, prie kurios turėtų prisidėti kairės politinės pakraipos žalieji. Švedijos Kairiosios partijos (Vansterpartiet) atstovas Jonas Sjostedtas pranešė, kad jo partija taip pat susilaikys, nes kita įmanoma alternatyva būtų centro dešiniųjų vyriausybė, remiama populistinės Švedijos demokratų partijos, nusistačiusios prieš imigrantus. Pagal Švedijos konstituciją, vyriausybės vadovas gali dirbti, kol jo balsuodama nenuvertė parlamento dauguma. Trečiadienio įvykiai reiškia, kad trys partijos susilaikys nuo balsavimo prieš S. Lofveno vyriausybę, o dvi – premjero vadovaujami socialdemokratai ir žalieji – balsuos už jį. Taip S. Lofvenas užsitikrins 195 įstatymų leidėjų palaikymą 349 vietų parlamente. Parlamento pirmininkas Andreasas Norlenas trečiadienį pasiūlė parlamentui penktadienį balsuoti dėl S. Lofveno kandidatūros. Po šio balsavimo S. Lofvenas greičiausiai pristatys savo vyriausybę. Švedijos politikai bando suformuoti vyriausybę be neonacistines šaknis turinčios Švedijos demokratų partijos, gerai pasirodžiusios per rugsėjo 9-osios rinkimus. Ši partija, turinti parlamente 62 vietas, dabar yra trečia didžiausia parlamente. Pastaraisiais metais daug dėmesio nuosaikesnio įvaizdžio kūrimui skyrusios Švedijos demokratų partijos iškilimas rodo, kaip Švediją pakeitė migracija. 10 mln. gyventojų turinti Skandinavijos valstybė dešimtmečius priiminėjo pabėgėlius. Dauguma švedų humanitarines vertybes laikė vienu iš savo nacionalinio identiteto kertinių akmenų. 2015 metais Švedija sulaukė rekordinio atvykėlių antplūdžio – 163 tūkst. migrantų. Jai teko didžiausias atvykėlių skaičius vienam šalies gyventojui iš visų Europos šalių. Nuo to laiko šalis sugriežtino imigracijos tvarką, tačiau dauguma švedų skundžiasi, kad visuomenė negali integruoti tiek daug atvykėlių, kurių dauguma yra musulmonai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių. Centro dešinės partijos neslėpė pasipiktinimo trečiadienio įvykiais. „Atrodo, kad Švedija gaus naują kairės pakraipos vyriausybę, – sakė antros pagal dydį Nuosaikiosios partijos lyderis Ulfas Kristerssonas, toliau dirbsiantis opozicijoje. – Tai yra absurdiška koalicija, nes Centro ir Liberalų partijos buvo gudrumu priviliotos į vyriausybę.“

