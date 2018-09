„Pacientas Jairas Messias Bolsonaro neseniai ... buvo perkeltas į Alberto Einsteino ligoninę“, - informavo Žuis de Foros miesto ligoninės „Santa Casa“ atstovė. J. Bolsonaro ketvirtadienį buvo atlikta operacija dėl daugybinio organų sužalojimų peiliu per išpuolį Žuis de Foros mieste. Ligoninės atstovai pranešė, kad jo būklė stabili. Šis išpuolis yra dar vienas netikėtas posūkis prezidento rinkimų kampanijoje, kurioje varžosi ir kalintis buvęs šalies prezidentas bei kairiųjų lyderis Luizas Inacio Lula da Silva, laikomas populiariausiu kandidatu. Ketvirtadienį Aukščiausiasis Teismas neleido L. I. Lulai da Silvai dalyvauti spalio 7 dienos rinkimuose. Socialiniuose tinkluose išplitusiose ir per Brazilijos televiziją parodytose nuotraukose matyti, kaip Žuis de Foros mieste pietrytinėje Minas Žeraiso valstijoje J. Bolsonaro ant pečių nešioja minia šalininkų, o vėliau kažkoks vyras smogia jam į pilvą. Vienas liudininkas policijai sakė, kad užpuolikas buvo suvyniojęs peilį į marškinius. Savo auką jis puolė, kai grupė politiko gerbėjų pro šalį jį nešė ant rankų. Užpuolikas iš karto buvo suimtas. Nustatyta, kad buvo 40 metų Adelio Bispo de Oliveira - kairiųjų pažiūrų partijos PSOL narys. Po suėmimo vyras sakė „vykdęs dievišką misiją, Dievo jam skirtą misiją“, sakė federalinės policijos pareigūnų sąjungos vadovas. Pareigūnai vertina įtariamojo psichinę būklę, pridūrė jis.

