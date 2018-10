Galingiausia kada nors šiame regione stebėta audra kelia didžiulį pavojų virtinei žvejų miestelių, JAV kariuomenės bazių ir paplūdimių, per pavasario atostogas pritraukiančias daug jaunuolių. Daugiau kaip 375 tūkst. JAV Meksikos įlankos pakrantės gyventojų buvo perspėti evakuotis. Priekinis uragano pakraštys švintant jau atnešė į balto smėlio paplūdimius atogrąžų audros smarkumo vėjus ir sukėlė jūros patvanką, kelios valandos prieš „Michael“ centrui pasiekiant sausumą. „Iš tikrųjų bijau, kokia bus padėtis rytoj tuo pačiu laiku“, – savo elektroniniame laiške rašo Kolorado valstijos universiteto uraganų ekspertas Philas Klotzbachas. Audra, dar savaitglį tebuvusi atogrąžų ciklonas, iki trečiadienio paryčių virto 4-osios kategorijos uraganu, pasisėmusi energijos iš neįprastai įšilusių Meksikos įlankos vandenų, kurių paviršiaus temperatūra kai kur siekia net 29 laipsnius Celsijaus. „Laikas evakuotis atėjo ir praėjo... NEDELSDAMI IEŠKOKITĖS UŽUOGLAUDOS!“ – sakoma Floridos gubernatoriaus Ricko Scotto „Twitter“ žinutėje. Bėjaus apygardos, kurioje yra Panama Sičio miestas, šerifo biuras savo ruožtu paryčiais paskelbė įsakymą gyventojams būti slėptuvėse savo namuose. Trečiadienį 11 val. JAV Rytų pakrantės (18 val. Lietuvos) laiku „Michael“ centras buvo maždaug už 95 km į pietus nuo Panama Sičio. Jo branduolio vėjų greitis buvo apie 230 km per valandą, bet meteorologai perspėjo, kad audra gali dar sustiprėti. Visa sistema slenka 22 km per valandą greičiu, o uraganiniai vėjau siaučia 75 km spinduliu aplink „Michael“ centrą. Perspėjama, kad gali iškristi maždaug 30 cm lietaus, o žmonių gyvybėms pavojų keliančio štorminio jūros potvynio aukštis gali siekti 4 metrus. Audra yra tokia galinga, kad ji tikriausiai išliks uraganas, kai ketvirtadienį paryčiais slinks virš Džordžijos. Pasak sinoptikų, niokojantys vėjai ir liūtys gali nusiaubti teritorijas iki pat abiejų Karolinų, dar neatsigavusių po uragano „Florence“ sukeltų didžiulių potvynių. „Esame naujoje teritorijoje, – per „Facebook“ rašė Nacionalinio uraganų centro (NHC) meteorologas Dennisas Feltgenas. – Istoriniuose analuose iki 1851 metų nėra duomenų, kad 4-osios kategorijos uraganas kada nors būtų smogęs Floridos „keptuvės rankenai“. Audra prieš rinkimus Likus mažiau nei mėnesiui iki JAV kadencijos vidurio rinkimų ši krizė laikoma svarbiu išbandymu respublikonui gubernatoriui R. Scottui, taip pat į jo postą pretenduojančiam demokratų kandidatui – Talahasio merui Andrew Gillumui. Amerikos šiaurinių valstijų politikai dažnai vertinami, kaip jie sugeba dorotis su pūgų padariniais, o apie jų kolegas Pietuose sprendžiama pagal akistatas su uraganais. Likus kelioms valandoms iki uragano smūgio sausumai jūros vanduo jau apsėmė prieplaukas Masalinos užutekyje netoli Panama Sičio centro. Sent Markso miestelyje, esančiame prie įlankos į pietus nuo Talahasio, gatves užliejo kelius siekiantis potvynis. Panama Sityje prisiglaudė daugiau kaip 5 000 evakuotų žmonių. Šis apygardos administracinis centras yra maždaug už 40 km nuo pakrantės, bet jame apstu ąžuolų ir pušų, galinčių išvirsti ir sugadinti elektros tinklus net ir per silpnesnes audras. Tik būtiniausi darbuotojai liko budėti Tyndallo oro pajėgų bazėje, esančioje pusiasalyje į pietus nuo Panama Sičio. Bazė, kurioje dislokuota 325-oji naikintuvų eskadrilė, ir apie 600 kariškių šeimų veikiausiai taps smarkiausio audros siautėjimo zona, todėl vadovybė paskelbė aukščiausio lygio pavojų. Bazės orlaiviai, tarp jų – modernūs naikintuvai „F-22 Raptor“, buvo perskraidinti į aerodromus, esančius už šimtų kilometrų. NHC prognozuoja, kad Tyndallo bazę gali užlieti 2,7–4,3 metro gylio potvynis. Nurodymai evakuotis buvo paskelbti iš viso 22 apygardose. Tačiau civiliams šie nurodymai nėra privalomi, tad pareigūnai baiminasi, kad daugelis gyventojų jų nepaisė. „Pasilikusiems liepėme dėvėti gelbėjimosi liemenes, kai ateis audra“, – laikraščiui „The News Herald“ sakė Franklino apygardos krizių valdymo koordinatorė Tress Dameron.

