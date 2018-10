Abu lyderiai užmezgė glaudžius asmeninius santykius ir siekia pagerinti dvišalius santykius, kurie ir taip per pastaruosius kelerius metus reikšmingai sutvirtėjo. Atidarydamas derybas Juodosios jūros kurorte Sočyje, V. Putinas pareiškė, kad Rusijos ir Egipto prekyba pernai išaugo 62 procentais. A. F. al Sissi savo ruožtu paragino Maskvą atnaujinti skrydžius į Egipto kurortus – juos Rusija nutraukė po to, kai „Islamo valstybės“ džihadistai 2015-ųjų spalį detonavo bombą virš Sinajaus pusiasalio skridusiame lėktuve. Tasyk žuvo visi 224 orlaivyje buvę žmonės. A. F. al Sissi atvyko į Rusiją jau ketvirtą kartą po 2014-aisiais įvykusios inauguracijos. Tuo tarpu V. Putinas lankėsi Egipte 2015 ir 2017 metais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.