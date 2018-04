Ministerija nurodė, kad tarp aukų buvo 45 metų Sidqi Abu Attiwi, nušautas prie sienos susirėmimus centrinėje Gazos Ruožo dalyje, į rytus nuo Bureidžo. Kiek anksčiau toje pačioje vietoje žuvo kitas vyras. Be to, penktadienį buvo sužeisti 1 070 žmonių, tarp kurių yra 12 moterų ir 48 nepilnamečiai, pridūrė ministerija. 25 sužeistųjų būklė yra sunki. Palestiniečių protestai palei Gazos Ruožo sieną penktadienį peraugo į susirėmimus, praėjus vos savaitei nuo panašių demonstracijų, per kurias kilo smurto protrūkių, o Izraelio pajėgos nukovė 19 palestiniečių. Pagal žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių praeitas penktadienis buvo kruviniausia diena anklave nuo 2014 metų karo.

