Švedų paauglė, tapusi pasaulinio jaunimo protestų prieš klimato kaitą judėjimo veidu, savo pirmais pasakytais žodžiais prajuokino susirinkusiuosius.

„Mano žinutė yra tokia, kad mes jus stebėsime“, – pareiškė ji.

Tačiau netrukus tapo aišku, kad merginos kalba bus labai rimta.

„Visa tai yra neteisinga. Manęs čia neturėtų būti. Aš turėčiau sugrįžti į mokyklą, esančią kitoje vandenyno pusėje“, – kalbėjo šešiolikmetė, metams sustabdžiusi savo mokslus gimtinėje.

„Jūs ateinate pas mus, jaunus žmones, ieškodami vilties. Kaip jūs drįstate? – piktinosi G. Thunberg. – Savo tuščiais žodžiais jūs pavogėte mano svajones ir mano vaikystę, nors aš esu viena iš laimingųjų. Žmonės kenčia, miršta, griūna ištisos ekologinės sistemos.“

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://t.co/Akkxm9sXdr pic.twitter.com/ahHKlhbYaE