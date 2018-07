Susidurti su jais nenorėtų niekas: žiauriausios pasaulio gaujos šiurpą kelia iki šiol

Tuo metu nelegalūs prekiautojai alkoholiu, tokie kaip Al Capone, buvo tikrai galingi ir įtakingi žmonės. Deja, nuo tų laikų mažai kas pasikeitė.

Gaujos visame pasaulyje vis dar prekiauja narkotikais, žmonėmis, kontroliuoja prostitucijos verslą, prievartauja pinigus ir žudo, taip norėdamos įgyti politinės galios, išgarsėti ir gauti finansinės naudos, skelbia portalas „Complex“.

Kai kurios pasaulyje siaučiančios gaujos dar ir itin pavojingos. Štai kelios iš jų.

„Sinaloa“ kartelis

Vieta: Meksika

Baisiausias faktas: jie filmuoja žmonių nužudymus ir skelbia įrašus internete.

Ginklai: Kalašnikovo automatai ir granatos.

„Sinaloa“ kartelis yra vienas aktyviausių ir produktyviausių narkotikų kartelių pasaulyje. Šešėliniam karteliui vadovauja „El Chapo“ (Neužauga) pravarde žinomas Joaquinas Guzmanas Loera.

Žurnalas „Forbes“ yra įtraukęs jį į įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą.

Nors šiuo metu J. Guzmanas Loera yra už grotų, tai netrukdo jam ir toliau vadovauti karteliui. Kalbama, kad šiam karteliui mainais į informaciją apie kitus kartelius buvo leista į Jungtines Valstijas kontrabandos būdu įvežti narkotikų už milijardus JAV dolerių. Pagrindinė „Sinaloa“ kartelio konkurentė yra „Los Zetas“ gauja.

Oficialių skaičių gauti praktiškai neįmanoma, tad žinomas tik vienas faktas – „Sinaloa“ yra vienas iš pačių rimčiausių žaidėjų narkotikų versle visame pasaulyje ir aršus „Los Zetas“ konkurentas.

El Chapo pirmą kartą iš kalėjimo pabėgo pasislėpęs skalbinių krepšyje. Antrą kartą ištrūko požeminiu tuneliu – į laisvę išriedėjo motociklu. Drąsūs pabėgimai, rizika, trilerius primenantys pasakojimai ir gandai – visa tai Joaquiną El Chapo Guzmaną Loerą pavertė mitine Meksikos nusikaltėlių pasaulio figūra, rašo CNN.

Šiuo metu Neūžauga vėl už grotų.

Neūžaugai pateikti kaltinimai organizavus didelio masto narkotikų kontrabandą. Jo nusikalstama karjera trunka ne vieną dešimtį metų, per kuriuos jis žudė priešus, plovė pinigus ir vertėsi ginklų prekyba. Savo kaltės Neūžauga nepripažįsta.

„Arijų brolija“

Vieta: Jungtinės Valstijos

Baisiausias faktas: jie yra rasistai psichopatai žudikai.

Ginklai: plikos rankos, strypai, rūgšties vonios ir neapykanta.

„Arijų brolijai“ daugiausia priklauso kaliniai. Šios gaujos nariai įkalinimo įstaigose nužudo vis daugiau žmonių. Žudo jie ir už kalėjimų ribų, tačiau mažiau. „Arijų brolija“ atsirado 1964 metais San Kventino kalėjime netoli San Francisko. Nuo tada jie įgijo „žiauriausios ekstremistinės grupuotės Jungtinėse Valstijose“ vardą.

Šios gaujos narius galima atpažinti iš nacistinių ir dūdmaišių tatuiruočių bei (kartais) satanistinių simbolių.

„Mungiki“

Vieta: Kenija

Baisiausias faktas: kanistrais geria žmonių kraują.

Ginklai: mačetės, ietys, nuodai ir lazdos.

„Mungiki“ yra paslaptinga gauja, panaši į kultą. Pačios gaujos pavadinimas iš vietinės kalbos yra verčiamas kaip „gausybė“. Ir jis puikiai atskleidžia šios gaujos esmę, nes skaičiuojama, kad jai gali priklausyti nuo 100 tūkst. iki kelių milijonų žmonių. Tikslus skaičius nėra žinomas, bet žinoma tai, kad „Mungiki“ yra labai paslaptinga organizacija. 2002 metais uždrausta grupuotė terorizuoja kone visą Keniją: prievartauja turtą, daro politinę įtaką, kontroliuoja viešąjį transportą, žudo ir grobia žmones.

Jie be gailesčio kerta galvas visiems, kurie išdrįsta stoti jiems skersai kelio. Be to, nusikaltėliai garsėja ir itin žiauria moterų genitalijų žalojimo praktika.

„Mungiki“ susikūrė kaip paprasčiausia žiauri etninė grupuotė, kurių gausu praktiškai kiekvienoje Afrikos valstybėje. Tačiau „Mungiki“ nariams pavyko įgyti nemenkos politinės ir ekonominės galios – prie to prisidėjo augantis grupuotės narių skaičius ir kraujo praliejimo taktika.

Per vienus Kenijos rinkimus „Mungiki“ savo tikslų siekė grasinimais – prie rinkimų apygardų sostinėje Nairobyje nuo balsavimo rinkėjus baidė kelios nukirstos žmonių galvos. Kai rinkimus laimėjo kikujų etninei grupei priklausantis kandidatas Mwai Kibaki (nors jo pergale tarptautinė bendruomenė ir abejoja), „Mungiki“ nariai pradėjo be gailesčio žudyti jiems nepalankių etninių grupių moteris ir vaikus.

Nors „Mungiki“ įtaka už Kenijos ribų labai nedidelė, grupuotės žiaurumas pelnė jai vietą pavojingiausių nusikaltėlių organizacijų dešimtuke.

„14k triada“

Vieta: Kinija

Baisiausias faktas: gaujos nariai yra infiltravęsi tarp politikų.

Ginklai: mėsos kapoklės, ugnis ir šaunamieji ginklai.

Triados yra paprastai Azijoje veikiančios organizuotos nusikaltėlių grupuotės, tačiau jos vis dažniau ima veikti pasauliniu mastu ir verstis prekyba narkotikais. Po Kinijos pilietinio karo 1949 metais įkurta „14k triada“ vienija per 20 tūkst. narių.

RT TapasDeCiencia: Los entresijos de la tríada china 14K, en la revista MUY CRIMEN ORGANIZADO. pic.twitter.com/YDzOJpIYZ6

— Tropical Habana (@NavaZamorano) October 1, 2017

Šios gaujos nariai užsiima nelegaliais azartiniais lošimais, prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, klastojimu, prekyba ginklais, prostitucija, žmonių grobimu, pinigų plovimu, lupikavimu, automobilių kontrabanda, turto prievartavimu, plėšimais ir nužudymais.

„Bloods“ ir „Crips“

Vieta: Jungtinės Valstijos

Baisiausias faktas: jų narių yra visur.

© isladelasmunecas.com nuotr

Nors, palyginus su kitomis gaujomis, šios dvi gaujos nėra tokios baisios, nes nepjausto galvų ir negeria kraujo, jos taip pat yra itin pavojingos dėl savo nusikalstamos veiklos apimčių Jungtinėse Valstijose.

„United Bamboo“

Vieta: Taivanas

Baisiausias faktas: kartą gaujos nariai nužudė žurnalistą jo paties garaže.

Ginklai: šautuvai, šautuvai ir dar daugiau šautuvų.

„United Bamboo“ gauja dar yra vadinama „Zhu Lien Bang“. Tai yra Taivane veikianti triada. Jos nariai prekiauja žmonėmis, narkotikais ir ginklais. Šią gaują iš kitų išskiria tai, kad ji bendradarbiauja su kitomis pasaulio gaujomis.

Taivane veikiančią nusikaltėlių organizaciją sudaro apie 10 tūkst. etninių kinų ir jų parankinių. „United Bamboo“ savo veiklą pradėjo kaip smogikų būrys, žudymo mašina, remta paties Pekino komunistų atėjimo į valdžią Kinijoje metu.

Smogikai disidentus tildė itin žiauriais metodais, tačiau dabar nusikaltėliai daugiau verčiasi prekyba žmonėmis, turto prievartavimu, neteisėta prostitucija ir azartiniais žaidimais, narkotikų kontrabanda.

Nors nusikaltėlių oficiali būstinė veikia Taivane, jie gana įtakingi ir už jo ribų, „United Bamboo“ žinomi net Kalifornijoje.

„Barrio Azteca“

Vieta: Meksika ir Jungtinės Valstijos

Baisiausias faktas: jie terorizuoja Jungtinių Valstijų gyventojus.

Ginklai: granatsvaidžiai, automatai, bombos.

Barrio Azteca Leader’s Arrest Casts Doubt on Trump Border Rhetorichttps://t.co/EVQY82DMdj pic.twitter.com/rjzLtRmvvt

— InSight Crime (@InSightCrime) July 3, 2018

Ši gauja susiformavo El Paso miesto Teksaso valstijoje kalėjimuose 1986 metais. Netrukus ji tapo tarptautine gauja, konkuruojančia su „Sinaloa“ karteliu. Iš pradžių ši gauja buvo laikoma gatvės gauja, tačiau vėliau virto sukarintu ir savo hierarchiją turinčiu karteliu. Ši gauja yra atsakinga už nėščios JAV konsulato darbuotojos nužudymą vidury baltos dienos bei šešių paauglių nužudymą per vieną vakarėlį.

„Mara Salvatrucha“

Vieta: Salvadoras

Baisiausias faktas: jie iš esmės kontroliuoja Salvadoro vyriausybę.

Ginklai: mačetės ir granatsvaidžiai.

„Mara Salvatrucha“ taip pat dar žinoma MS-13 pavadinimu. Tai tarptautinė nusikalstama organizacija, kurią devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje sukūrė imigrantai iš Salvadoro. Šiandien MS-13 yra žinoma kaip viena žiauriausių gaujų Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Gauja užsiima prekyba narkotikais, žmonėmis ir ginklais, prostitucija, turto prievartavimu, žudo. Skaičiuojama, kad šiai gaujai priklauso 70 tūkst. žmonių, įskaitant maždaug 10 tūkst. Jungtinėse Valstijose. Ši gauja bendradarbiauja su „Los Zetas“ gauja.

Gauja susiformavo pietų Kalifornijoje iš nedidelės grupės emigrantų, atvykusių iš Salvadoro iš karto po šalyje XX amžiaus 9-ąjame dešimtmetyje prasidėjusio žiauraus pilietinio karo.

Nuo to laiko MS-13 išaugo į galingą tarptautinę organizaciją, veikiančią Centrinėje Amerikoje, Meksikoje ir JAV. Pareigūnai įsitikinę, jog šis nusikaltėlių sindikatas neturi centralizuotos valdžios. Iš pradžių juos kaip fizinę jėgą samdė Meksikos narkotikų karteliai, tačiau tai buvo gana seniai.

Dabar pati MS-13 kelia ne menkesnę grėsmę. Šios nusikaltėlių organizacijos nariai iš kitų išsiskiria tatuiruotėmis ir tvirtu ryžtu savų tikslų siekti naudojant brutalią jėgą. 2011 metų ataskaitoje FTB MS-13 skyrė atskirą skyrių, kuriame labai aiškiai įvardijo, ką organizacija šiuo metu veikia Jungtinėse Valstijose. FTB turi įkūrusi ir specialią darbo grupę, skirtą minėtajam sindikatui.

Lapkričio viduryje JAV pareigūnai paskelbė mėnesį trukusios operacijos metu visoje šalyje sulaikę 214 liūdnai pagarsėjusios grupuotės MS-13 narių.

Daugiau nei pusė areštuotų asmenų buvo sulaikyti dėl imigracijos taisyklių pažeidimų. Tačiau 93 sulaikytieji kaltinami tokiais nusikaltimais kaip nužudymas, plėšimas, prekyba narkotikais ir reketas. Daugiausiai sulaikytųjų – 135 – yra iš Salvadoro. Antrą pagal dydį grupę sudaro hondūriečiai, trečią – meksikiečiai. Ši operacija buvo surengta bendradarbiaujant su Salvadoru, kur įsikūrusi MS-13, dar žinoma kaip „Mara Salvatrucha“. Rugsėjį Salvadoras paskelbė areštavęs 53 MS-13 narių.

MS-13, aktyviai veikianti visose Jungtinėse Valstijose, taip pat Centrinėje Amerikoje, tapo vienu iš prezidento Donaldo Trumpo kovos su organizuotu nusikalstamumu taikinių. Pasak valstybės vadovo, šios gaujos narių skaičius smarkiai išaugo, nes nusikaltėliai gali nevaržomai keliauti per sienas. „MS-13, keturiose dešimtyse valstijų turinti daugiau nei 10 tūkst. narių, šiuo metu yra viena pavojingiausių nusikalstamų organizacijų Jungtinėse Valstijose“, – sakė generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas.

„Dėl šios priežasties nurodžiau mūsų kovos su neteisėta narkotikų prekyba pajėgoms pasitelkti visus galiojančius įstatymus MS-13 nariams areštuoti, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti, taip pat užblokuoti gaujos finansavimo šaltinius. Jau turime pirmuosius rezultatus“, – sakė jis.

„Los Zetas“

Vieta: Meksika

Baisiausias faktas: jie kaip JAV jūrų pėstininkai, tačiau visiškai neteisėti.

Ginklai: raketsvaidžiai ir pusiau automatiniai ginklai.

„Los Zetas“ nariai iš pradžių buvo Meksikos kariuomenės elitinio būrio nariai, tačiau vieną dieną nusprendė pasukti kitu keliu. Gauja buvo sukurta dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai patyrę Meksikos kariuomenės nariai ėmė dirbti Įlankos karteliui. 2000 metais jie atsiskyrė ir sukūrė savo gaują. Jungtinių Valstijų valdžia šią gaują laiko „vienu technologiškai labiausiai pažengusių ir pavojingų kartelių Meksikoje“. Šios gaujos nariai žudo, prievartauja turtą, grobia, prekiauja nafta ir narkotikais. Ši gauja yra itin žiauri: 2011 metų rugpjūtį jie padegė kazino Monterėjuje ir nužudė 52 nekaltus žmones.

„Los Zetas“ ir Sinaloa“ kartelių karas – pagrindinė priežastis, kodėl nuo 2006 metų šalyje nužudoma tiek žmonių.

„Los Zetas“ susikūrė, kai iš Meksikos elitinio specialiųjų pajėgų būrio pasitraukę pareigūnai nusprendė pasukti į itin pelningą narkotikų kontrabandos verslą. Juos kaip fizinę jėgą pradėjo samdyti „Gulf“ kartelis.

Galiausiai „Gulf“ kartelio samdiniai suvokė, jog neblogai pasipelnyti galėtų ir savarankiškai, tad atsiskyrė ir pradėjo „Los Zetas“ veiklą. Kariuomenėje žudyti išmokę smogikai įkūrė narkotikų kartelį, kurio brutalūs veiklos metodai nusikaltėlių žiaurumui suteikė naują prasmę. Jie be jokių skrupulų žudo visus, kurie jiems stoja skersai kelio – pradedant kitų kartelių nariais, įtariamais informatoriais, policininkais, politikais ir žurnalistais, bei baigiant nekaltais gyventojais.

Dabar jie laikomi pačiais galingiausiais, pavojingiausiais ir turtingiausiais nusikaltėliais ne tik Meksikoje, bet ir, greičiausiai, visame pasaulyje. Šio kartelio įtaka tokia didelė, jog, kai 2012 metų spalį buvo nušautas „Los Zetas“ lyderis Heriberto Lazcano, nusikaltėliai atsiėmė jo kūną iš pareigūnų. Meksikos policija pasirodė bejėgė.

„Yamaguči-gumi“

Vieta: Japonija

Baisiausias faktas: jie verbuoja žmones per savo tinklalapį ir žurnalą.

Ginklai: bombos ir šaunamieji ginklai.

„Yamaguči-gumi“ yra viena iš daugybės jakudzų gaujų Japonijoje. Jakudzos paprastai yra itin organizuoti: jie turi savo logotipus, įmones, biurus. Ir jie yra itin turtingi. Prasikaltusiems šios gaujos nariams kapojami pirštai.

„Yamaguči-gumi“ turi 25-40 tūkst. narių. JAV prezidento Baracko Obamos administracija ėmėsi priemonių prieš šią gaują ir ji kiek sušvelnėjo. Dabar ši gauja apsimeta socialinio sąmoningumo organizacija, kuri turi savo tinklalapį ir net teminę dainą. Tačiau kritikai sako, kad šios organizacijos tinklalapis tėra verbavimo priemonė.

Didžiausia ir stipriausia jakudzos atšaka „Yamaguchi-gumi“, kuriai priklauso 39 tūkst. narių (maždaug 50 proc. visų Japonijos gangsterių). Jakudzą itin artimi ryšiai sieja su aukšto rango politikais, ji netiesiogiai persismelkusi praktiškai į visas Japonijos kasdieninio gyvenimo sferas.

Dažniausiai jie turi savo oficialias būstines, dalija vizitines korteles, važinėja itin prabangiais automobiliais, turi išskirtines priklausomybę šeimai liudijančias tatuiruotes ir kartais stokoja pirštų.

Nukirstas pirštas – bausmė prasikaltusiam jakudzos nariui, simbolizuojanti jo atgailą už padarytą klaidą. Norėdami išvengti nemalonumų, verslininkai stengiasi neturėti reikalų su tatuiruočių neslepiančiais asmenimis.

Nors jakudza siejama su įvairia nelegalia veika, jie taip pat užsiima ir humanitarine veikla, stengiasi išvengti civilių aukų, tad ir veikti Japonijoje jie gali gana atvirai.