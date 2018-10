Svarstoma „atidaryti Rusijos Ortotoksų Bažnyčios šventyklas centruose, kur lankosi didelis skaičius (Rusijos) turistų. Pavyzdžiui, Antalijoje ir kituose centruose. Kiek žinau, šį klausimą reikia suderinti su Turkijos valdžia. Mūsų turistai lankosi kai kuriuose rajonuose, priklausančiuose Konstantinopolio patriarchato jurisdikcijai“, – antradienį sakė I. Zagarinas naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak religijotyros specialisto, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ortodoksų bažnyčiai priklausančių tikinčiųjų skaičius Turkijos teritorijoje yra gana ribotas. „Konstantinopolio patriarchato parapijų yra ir Graikijos teritorijoje. Kyla tam tikrų problemų, nes tokia yra Kretos sala, į kurią vyksta mūsų turistai“, – kalbėjo pašnekovas. „Manau didelę problemą kelia Atonas, kuris iš tiesų yra pavaldus Konstantinopolio patriarchatui. Ten yra ROB vienuolynų, pavyzdžiui Šv. Panteleimono vienuolynas. Atonas – visa vienuolių respublika, kuri, žinoma, pavaldi Konstantinopolio patriarchatui. Vis tik ji turi labai reikšmingą autonomiją. Be to, kai kurie Konstantinopolio patriarchato veiksmai sulaukė Atono brolijos negatyvios reakcijos“, – pareiškė I. Zagarinas. Rusijos Ortodoksų Bažnyčia atkreipė turistų dėmesį, kad svarbu laikytis sinodo sprendimo visiškai nutraukti ryšius su Konstantinopolio patriarchatu. „Atsisakiusiems laikytis tokių draudimų dvasininkams numatytos bausmės, o pasauliečiams – atgaila už nepaklusimą Bažnyčiai per išpažintį“, – sakė Maskvos patriarchato bažnyčios išorinių ryšių skyriaus sekretorius vyskupas Igoris Jakimčiukas. Jis nurodė, kuriose populiariose turistinėse vietose yra Konstantinopolio patriarchato bažnyčios. Pasak šventiko, tokios yra visos veikiančios Stambulo bažnyčios ir vienintelė veikianti ortodoksų šventykla Antalijoje, Turkijoje. Graikijoje – bažnyčios Kretoje ir Dodekaneso salų grupėje, pietvakarinėje Egėjo jūros dalyje, iš kurių didžiausia yra Rodo saloje. „Žinoma, dar yra Atonas, kuris taip pat priklauso Konstantinopolio jurisdikcijai, bet ilsėtis ten niekas nevažiuoja“, – pareiškė jis. ROB sinodas nusprendė nutraukti santykius su Konstantinopolio patriarchatu dėl jo praėjusią savaitę priimto sprendimo pripažinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybę.

