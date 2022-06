Charlesas Michelis sakė, kad Rusija naudoja maisto atsargas kaip „slapiąją raketą“ prieš besivystančias valstybes ir stumia žmones į skurdą.

Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia C. Michelį apkaltino melo skleidimu.

Rusijai sukėlus karą, Ukrainos uostuose įstrigo daug maisto produktų.

Ukraina yra stambi augalinio aliejaus ir javų, tokių kaip kukurūzai ir kviečiai, eksportuotoja. Rusija irgi eksportuoja didelius javų ir trąšų kiekius. Nutrūkus šios produkcijos eksportui, alternatyvų kainos smarkiai išaugo.

„Pone Rusijos Federacijos ambasadoriau, būkime atviri, Kremlius naudoja maisto atsargas kaip slapiąją raketą prieš besivystančias šalis, – Niujorke surengto Saugumo Tarybos susitikimo metu teigė C. Michelis. – Dramatiški Rusijos sukelto karo padariniai juntami visame pasaulyje, kyla maisto produktų kainos, žmonės stumiami į skurdą, destabilizuojami ištisi regionai. Rusija vienintelė yra atsakinga už šią maisto krizę.“

It is Russia's tanks, bombs and mines that are preventing #Ukraine from planting and harvesting.