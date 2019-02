Spalio pradžioje teismui pateiktu ieškiniu B.Rotenbergas apskundė bankus „Nordea“, „Danske Bank“ ir „Osuuspankki“, kurie atsisakė vykdyti Kremliui artimo Rusijos milijardieriaus mokėjimus. Europos bankai privalo laikytis suvaržymų, nustatytų privatiems asmenims JAV sankcijomis, net jeigu šiems asmenims netaikomos Europos Sąjungos sankcijos. Priešingu atveju Amerika pagal savo įstatymą „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) gali imtis priemonių prieš subjektus, pažeidžiančius šiuos suvaržymus. Helsinkio apylinkės teismas nusprendė, jog tai – pagrįsta priežastis atsisakyti vykdyti mokėjimus. Itin glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu palaikančiam B. Rotenbergui ir jo vyresniam broliui Arkadijui JAV sankcijas paskelbė 2014 metais dėl Ukrainos krizės. Brolių kartu valdoma bendrovė „Strojgazmontaž“ laimėjo tilto, sujungusio Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį su žemynine šalies dalimi, statybų projektą. Tačiau Borisas Rotenbergas į Europos Sąjungos sankcijų sąrašą nebuvo įtrauktas, kadangi jis turi Suomijos pilietybę.

