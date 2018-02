„Dabar esame mažylio berniuko tėvai“, – sakoma 69 metų prezidento „Facebook“ žinutėje. Be to, apie pirmosios šalies poros pagausėjimą pranešė ir valstybės vadovo kanceliarija.

Pranešime sakoma, kad S. Niinisto dalyvavo gimdyme, o 40-metė motina ir naujagimis jaučiasi gerai. Berniukas gimė apie 20 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Helsinkio moterų klinikoje.

J. Haukio yra antroji S. Niinisto žmona. Jo pirmoji sutuoktinė žuvo 1995 metais per autoįvykį. Iš pirmosios santuokos prezidentas turi du sūnus: Nauti ir Matiasą.

S. Niiniste poetę J. Haukio vedė 2009 metais. Jis yra pirmasis Suomijos prezidentas, tapęs tėvu per savo kadenciją. Penktadienį gimęs sūnus yra jo pirmasis vaikas su antrąja žmona.

Be to, prezidentas tapo tėvu savo antrosios kadencijos antrąją dieną: S. Niinisto buvo perrinktas sausio 28-ąją ir iš naujo prisaikdintas vasario 1-ąją. Jis laimėjo per pirmąjį rinkimų ratą, surinkęs 67,2 proc. balsų ir įveikęs septynis kitus kandidatus.

S.Niinisto gimė 1948-ųjų rugpjūtį pietvakarių Suomijos mieste Sale darbininkų klasės šeimoje.

Sauli, jauniausias iš šeimos keturių vaikų, tapo teisininku, o vėliau įstojo į konservatyviąją Nacionalinę koalicinę partiją ir žengė į politiką.

Jis 1995–1996 metais ėjo teisingumo ministro pareigas, o 1996–2003 metais dirbo finansų ministru.

Biudžeto drausmės šalininkas S.Niinisto 10-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje padėjo Suomijai įveikti gilų ekonomikos nuosmukį ir tapti euro zonos nare.

2007–2011 metais S.Niinisto ėjo parlamento pirmininko pareigas. Parlamentarai kaltino jį arogancija, tačiau daugelis rinkėjų mano, kad šis bruožas yra būtinas, norint sėkmingai veikti tarptautinėje arenoje.

„Jis sako, ką galvoja, jis nežaidžia politinių žaidimų,“ – sakė politikos apžvalgininkas Tomas Moringas.

Kai kurie oponentai, tokie kaip socialdemokratas parlamentaras Timo Harakka, kaltina S.Niinisto esant „socialkonservatoriumi“, nepalaikančiu tos pačios lyties santuokų.

S.Niinisto turi du sūnus. Pirmoji jo žmona žuvo per automobilio avariją 1995 metais. Jis pats vos išsigelbėjo per 2004-ųjų cunamį Tailande. Vyras kartu su savo jaunėliu sūnumi tuomet įlipo į medį, o vyresnėlis ieškojo prieglobsčio ant viešbučio stogo.

Po didelio visuomenės dėmesio sulaukusio romano S.Niinisto 2003 metais susižadėjo su parlamento nare tapusia buvusia grožio karaliene, tačiau jau kitais metais pora išsiskyrė.

Dėl savo plačiai nušviečiamų santykių ir tragedijos paženklinto gyvenimo S.Niinisto yra įgijęs žmogiško politiko įvaizdį suomių akyse.

2009 metais jis vedė 29 metais už save jaunesnę suomių poetę Jenni Haukio. Spalį pora paskelbė, kad vasarį jiems gims kūdikis. Tai dar labiau padidino rinkėjų simpatiją prezidentui.

„Kitiems kandidatams žaidimas baigėsi, galite keliauti namo,“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Turku universiteto politologijos profesorius Erkka Railo.