Anot Suomijos žiniasklaidos pranešimų, bendrovė „Airiston Helmi“ supirkinėjo nekilnojamąjį turtą netoli strateginių šalies objektų Turku salyno regione. Jai vadovauja dvigubą Rusijos ir Maltos pilietybę turintis asmuo, įtariamas ryšiais su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Ši bendrovė įtariama mokesčių slėpimu, pinigų plovimu ir kitomis finansinėmis aferomis. S. Niinisto pabrėžė, jog seniai žinojęs apie šį šalies teisėsaugos institucijų Turku salyne planuojamą plataus masto reidą, kur Rusijos piliečio vadovaujama bendrovė yra supirkusi daug nekilnojamojo turto. „Seniai neramina tai, kad rusai supirkinėja nekilnojamąjį turtą strategiškai svarbiose teritorijose“, - sakė S. Niinisto, kurį cituoja Suomijos nacionalinis transliuotojas „Yle“. Praėjusį savaitgalį Suomijos teisėsaugos institucijos Turku salose ir žemyne atliko plataus masto operaciją, kurioje dalyvavo apie 400 policijos pareigūnų bei įvairių valstybės institucijų darbuotojų. Trys žmonės buvo sulaikyti, iš jų vienas pirmadienį buvo paleistas. „Per kratas surinktų dokumentų tyrimas gali trukti ilgai, galbūt iki pavasario“, - žurnalistams sakė Suomijos policijos tyrėjas Tomis Taskila. Pasak jo, parengtinis tyrimas pradėtas prieš pusmetį, įtariant nelegalų darbą nekilnojamojo turto objektuose, pinigų plovimą, mokesčių vengimą, finansines aferas pensijų fonduose, nuo kurių gali nukentėti milijonai Suomijos piliečių. Atvykęs į JTO Generalinės Asamblėjos sesiją Suomijos prezidentas nepanoro atsakyti į Niujorko žurnalistų klausimą, ar Suomijos valstybė turėtų nusavinti nekilnojamąjį turtą užsienio piliečio vadovaujamos bendrovės, kuri įtariama mokesčių slėpimu bei pinigų plovimu itin stambiu mastu. Suomijos prezidento manymu, šalies įstatymų leidėjai turėtų koreguoti įstatymus, kurių pagrindu valdžios institucijos galėtų įsikišti į nekilnojamojo turto sandorius, jei jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

