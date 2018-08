Suomijos transliuotojas YLE nurodė, kad per incidentą Kuopijo mieste, esančiame maždaug už 350 km į šiaurės rytus nuo Helsinkio, autobusas įsirėžė į automobilius, sustojusius užsidegus raudonam šviesoforo signalui, ir galiausiai nukrito nuo viaduko ant bėgių. Paskelbtose nuotraukose matyti ant šono gulinti baltas autobusas ir pramušti tilto turėklai. Policijos atstovas Miika Mutanenas sakė, kad du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o 20 kitų nukentėjo lengviau ir buvo atvežti į ligoninę. „Trumpai pasikalbėjome su autobuso vairuotoju. Jis sakė mėginęs stabdyti, bet stabdžiai neveikė, tad jis norėjo išvengti“ susidūrimo su kitomis mašinomis, nurodė M. Mutanenas. Avarija įvyko apie 15 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Traukiniai tuo metu geležinkeliu nevažiavo. YLE nurodė, kad autobusas priklauso vežėjų bendrovei „Kemin Liikenne“. Suomijos geležinkelių bendrovė VR penktadienį pranešė, kad visi traukinių reisai tuo ruožu buvo sustabdyti, o keleiviai bus vežami autobusais. Premjeras Juha Sipila savo „Twitter“ žinutėje paminėjo „liūdnas naujienas iš Kuopijo“ ir pareiškė užuojautą sužeistiesiems ir aukų artimiesiems.











