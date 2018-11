Antradienį Oslas tiesiogiai apkaltino Rusiją blokavus šios sistemos signalus Norvegijos šiaurėje, kai ten spalio mėnesį ir lapkričio pradžioje vyko didelės NATO pratybos. „Norvegais galima tikėti, bet vargu ar jie atskleis kam nors savuosius (trikdžių) nustatymo metodus. Vis dėlto nepateikus techninių įrodymų Rusija veikiausiai ginčysis šiuo klausimu“, – Suomijos nacionaliniam transliuotojui „Yle“ trečiadienį sakė M. Vanhanenas. Anot jo, numanomą kišimąsi į GPS veikimą reikėtų vertinti kaip oro erdvės pažeidimą. Parlamentaras taip pat paragino drauge su Rusija sėstis prie derybų stalo, „kur pareikšime, kad nepritariame panašiam kišimuisi į mūsų oro erdvę“. Anksčiau trečiadienį Norvegijos gynybos ministerijos patarėja Birgitte Frisch pareiškė, jog už GPS signalų šiaurinėje Skandinavijoje atsakinga rusų kariuomenė. Be to, Oslas antradienį paskelbė, kad „Norvegijos užsienio reikalų ministerija pateikė šį klausimą Rusijai“. Tačiau, kaip naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė Rusijos ambasada Osle, Norvegijos vyriausybė į atstovybės darbuotojus kol kas nesikreipė. „Neturime informacijos šiuo klausimu. Jokių oficialių kreipimųsi ambasada nėra gavusi“, – trečiadienį pranešė diplomatinė misija. Kiek anksčiau NATO vadovas Jensas Stoltenbergas komentuodamas situaciją pabrėžė, jog „vis dažniau naudojami kibernetinių atakų metodai“ ir patikino, kad Aljansas „vertina šiuos klausimus itin rimtai“. Suomijos žiniasklaidos žiniomis, praėjusią savaitę šiauriniame Laplandijos regione buvo užfiksuoti GPS signalų sutrikimai, paveikę šalies oro eismą. Kaip pažymėjo suomių premjeras Juha Sipila, šiuo „kišimusi buvo siekiama pademonstruoti gebėjimą imtis tokių veiksmų“. Jis taip pat užsiminė, kad už tai gali būti atsakinga Maskva. Rusija pirmadienį tokius kaltinimus atmetė ir pareiškė, kad jie „neturi pagrindo“. „Mums nieko nežinoma apie tai, kad Rusija kaip nors paveikė GPS sistemų veikimą. Apie tai reikia klausti ekspertų ar Gynybos ministerijos“, – žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. „Dabar tendencinga kaltinti Rusiją visomis mirtinomis ir kitomis nuodėmėmis. Paprastai šie kaltinimai neturi pagrindo“, – pridūrė Kremliaus pareigūnas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.