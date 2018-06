Sunku patikėti, kad vienai šeimai teko išgyventi šitiek tragedijų

Tiesą sakant, JFK brolis senatorius Edwardas Tedas Kennedy ir pats ne kartą garsiai yra svarstęs, ar tik jo šeima nebus tapusi kokio nors siaubingo prakeiksmo – jei toks dalykas kaip prakeiksmai iš viso egzistuoja – aukomis.

Dauguma žmonių žino apie prezidento Kennedy ir jo brolio Roberto F. Kennedy nužudymus XX amžiaus 7-ąjį dešimtmetį. Bet tai toli gražu dar ne viskas.

1) Kennedy šeima ir lėktuvų katastrofos

Dauguma prisimena 1999 metų tragediją, kai Masačusetse sudužus nedideliam lengvajam lėktuvui žuvo JFK sūnus Johnas F. Kennedy, jo žmona Carolyn Bessette Kennedy ir jos sesuo Lauren Bessette. Kaltu dėl nelaimės buvo pripažintas pats JFK jaunesnysis, kuris tą naktį jį ir pilotavo. Nustatyta esą jis pasiklydo, ir lėktuvas sudužo Atlanto vandenyne.

Štai kiek mažiau žinomas faktas: prieš 35 metus Tedas Kennedy išgyveno 1964 metų lėktuvo katastrofą, per kurią žuvo du žmonės. Ši tragedija įvyko per politinės kampanijos skrydį iš Vašingtono į Vestfildą Masačusetso valstijoje. T. Kennedy skrido kartu su dar vienu senatoriumi, to senatoriaus žmona ir padėjėju teisės klausimais. Pilotas ir minėtasis patarėjas per katastrofą žuvo.

Žemai kybantys debesys ir tirštas rūkas lėktuvui artėjant prie Vestfildo oro uosto pridarė bėdų. Lėktuvas ėmė prarasti aukštį ir rėžėsi į vaismedžių sodą, esantį netoliese. Žuvo pilotas ir patarėjas. T. Kennedy lūžo stuburas ir keli šonkauliai. Federaliniai tyrėjai nelaimės priežastimi įvardijo piloto klaidą.

JFK sūnus Johnas F. Kennedy, Carolyn Bessette Kennedy Reuters / Scanpix

Prezidento Kennedy vyriausiasis brolis Joe Kennedy jaunesnysis mirė 1944 metais taip pat per lėktuvo katastrofą, pasisiūlęs pilotuoti lėktuvą per slaptą ir itin ekstremalią nacių okupuotos Prancūzijos bombardavimo misiją.

Misijos metu bombonešyje įvyko du sprogimai, per kuriuos žuvo abu pilotai. Sprogimų priežastis išlieka neįminta paslaptis.

Praėjus ketveriems merams po Joe jaunesniojo netekties, kitas lėktuvas pražudė prezidento Kennedy seserį Kathleen Kennedy, kurią visi meiliai pravardžiavo Kick.

Kick Kennedy buvo ištekėjusi už Anglijos Harlingtono markizo Williamo Cavendisho, tad jos titulas buvo ledi Harlington. 1948 metais ji ir dar trys žmonės žuvo jų mažam lengvajam lėktuvui sudužus Prancūzijoje per audrą. Amerikietei tada buvo vos 28 metai.

2) Tedo Kennedy vairuojamas automobilis pražudė moterį



Ši mįslinga tragedija žinoma tiesiog kaip „Chappaquiddick“ – ji Tedą Kennedy persekiojo per visą jo politinę karjerą.

Chappaquiddick – sala Jungtinių Valstijų Masačusetso valstijoje, kur 1969 metais per avariją žuvo politinės kampanijos darbuotoja Mary Jo Kopechne. Automobilį vairavo T. Kennedy.

Politikas merginą vežė namo po iki vėlumos užtrukusio vakarėlio. Vieną akimirką jis nesuvaldė automobilio ir įlėkė į vandens telkinį. M. J. Kopochne įstrigo automobilyje, tačiau T. Kennedy sugebėjo iš jo išsikrapštyti, pasiekti krantą ir grįžti į savo viešbutį.

Policijai apie tai, kas įvyko, jis pranešė tik praėjus dešimčiai valandų.

Galiausiai politikas prisipažino pabėgęs iš nelaimės vietos ir buvo nuteistas dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme jos vykdymą atidedant.

Robertas Kennedy, Mary Jo Kopechne Vida Press

Štai kaip nacionalinėje televizijoje jis argumentavo savo elgesį: „Mano galvoje susimaišė daugybė skirtingų minčių ir klausimų. Vienas iš jų: kas per siaubingas prakeiksmas pakibo virš visų Kennedy“.

Netgi sukurtas filmas „Chappaquiddick“, kuriame Mary Jo Kopechne vaidmenį sukūrė Kate Mara.

Tedo Kennedy sukelta avarija Vida Press

3) RFK sūnus mirė perdozavęs narkotikų

Vienas iš vienuolikos Ethel ir Roberto F. Kennedy vaikų Davidas Kennedy 1984 metais Palm Biče Floridoje mirė perdozavęs narkotikų. Jam tebuvo 28 metai. Skelbiama, kad, būdamas vaikas, jis per televizorių tiesiogiai matė, kaip nužudomas jo tėvas, o vėliau turėjo rimtų problemų dėl priklausomybės nuo narkotikų.

4) Dar vienas RFK sūnus žuvo slidinėdamas

Dar vienas Roberto F. Kennedy sūnus – Michaelas Kennedy – žuvo slidinėdamas Aspene, Kolorado valstijoje, 1977 metų Naujųjų metų išvakarėse. „The New York Times“ skelbia, kad Michaelas kartu su giminaičiais su slidėmis leisdamiesi nuo kalno žaidė futbolą. Trijų vaikų tėvui buvo 39 metai.

5) Kennedy sūnėnas apkaltintas išžaginimu

1991 metais Tedas Kennedy buvo priverstas duoti parodymus dėl incidento viename bare netoliese šeimos vasarnamio Palm Biče, Floridoje. Jo sūnėnas Williamas Kennedy Smithas prisivirė košės ir buvo apkaltintas seksualine prievarta.

Remiantis turimais duomenimis, W. K. Smithas buvo apkaltintas išžaginęs moterį, su kuria kartu su senatoriumi susipažino madingame naktiniame klube „Au Bar“. Galiausiai kaltinimai jam buvo panaikinti.

Williamas Kennedy Smithas Vida Press

Teismo procesas buvo transliuojamas gyvai, žiniasklaida mėgavosi bylos detalėmis, o tai labai skaudino visą šeimą. Dauguma žiniasklaidos priemonių pasirinko neįvardyti merginos, pateikusios kaltinimus W. K. Smithui, jos veidas buvo slepiamas. Po itin emocionalaus T. Kennedy liudijimo, W. K. Smithas apie savo dėdę sakė: „Manau, kad visa tai labai nesąžininga jo atžvilgiu“, skelbė „Vanity Fair“.

6) Kennedy pusbrolis Michaelas Skakelis pripažintas kaltu dėl nužudymo

Roberto F. Kennedy našlės Ethel Kennedy sūnėnas Michaelas Skakelis 2002 metais buvo pripažintas kaltu 1975 metais, apakintas pavydo, nužudęs savo kaimynę Marthą Moxley. Tuo metu tiek aukai, tiek žudikui buvo po 15 metų, jie gyveno greta vienas kito Grinviče, JAV Konektikuto valstijoje.

2013 metais jis buvo teisiamas iš naujo ir paleistas už užstatą. Po trejų metų kaltintojai dėl šio sprendimo pateikė apeliaciją ir Aukščiausiasis teismas sugrąžino jo kaltės pripažinimą. M. Skakekis paprašė teismo sprendimą peržiūrėti ir šiuo metu yra laisvėje už užstatą.

7) JFK sesuo Rosemary Kennedy ir nepavykusi jos smegenų operacija

Šeima ilgus metus prezidento Kennedy seserį Rosemary Kennedy apibūdino kaip „lėtesnių intelektualinių gabumų“. Vildamiesi pagerinti jos gyvenimo kokybę, šeimos nariai, vadovaujami Josepho P. Kennedy, suteikė leidimą medikams 1941 metais pašalinti dalį jos smegenų – tais laikais tai buvo menkai kam žinoma operacija, vadinta frontaline lobotomija. Po operacijos merginos būklė ne tik nepagerėjo, bet drastiškai pablogėjo, iki pat mirties 2005 metais ji buvo laikoma ligoninėje.

8) Prezidentas ir jo žmona Jackie Kennedy neteko kūdikio

1963 metais prezidentas Kennedy ir jo žmona Jacqueline Kenedy paskelbė susilaukę trečiosios atžalos – sūnaus Patricko. Vos 2,3 kilogramus svėręs mažylis išgyveno trumpiau nei dvi paras ir buvo palaidotas šeimos kape Arlingtono valstybinėse kapinėse prie Vašingtono.

9) Vėžiu susirgęs T. Kennedy sūnus neteko kojos

Vėžys neaplenkė ir Kennedy šeimos. 1973 metais dvylikametis Tedo Kennedy sūnus Edwardas susirgo kaulų vėžiu, teko jam amputuoti koją. „Tėvas mane išmokė, kad net ir skaudžiausi praradimai yra išgyvenami, mūsų užduotis netektį transformuoti į teigiamą patirtį, tai viena iš svarbiausių mano tėvo man įskiepytų gyvenimo pamokų“, – kai 2009 metais kovą dėl vėžio pralaimėjo jo tėvas, kalbėjo Edwardas jaunesnysis.

10) Sūnūs: nėra jokio prakeiksmo

Galiausiai įveikęs kaulų vėžį, Edwardas jaunesnysis ir jo brolis Patrickas Kennedy CNN sakė, kad jiems mintis apie šeimą lydintį prakeiksmą nepriimtina.

„Ne. Ne. Akivaizdu, kad mano tėvas buvo dvasingas žmogus, o tai jam labai padėjo problemų, kurios būtų paralyžavusios bet kurį kitą žmogų, akivaizdoje nepasiduoti“, – 2009 metais sakė P. Kennedy.

Jo brolis Edwardas jaunesnysis pridūrė: „Kennedy šeima buvo priversta ištverti visus tuos išbandymus visiems matant. Reikalas tas, kad mūsų šeima daugeliu aspektų tokia pati kaip ir bet kuri kita Amerikos šeima“.