Marija Aliochina naujienų agentūrai AP sakė, kad P. Verzilovas buvo nuskraidintas į Berlyną, tačiau daugiau detalių neatskleidė. Nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“ pranešė, kad aktyvisto partnerė Veronika Nikulšina sakė, kad vienas Vokietijos sostinėje dirbantis gydytojas, P. Verzilovo tėvo draugas, patarė gydyti vyrą ne Rusijoje. P. Verzilovas į ligoninę buvo paguldytas po antradienį vykusio teismo posėdžio. Jis negalėjo kalbėti ir nepažino žmonių, pasakojo „Pussy Riot“ nariai. M. Aliochina AP sakė, kad sąmonę vyras atgavo penktadienį. Ji taip pat teigė mananti, kad P. Verzilovas buvo apnuodytas dėl politinių priežasčių. P. Verzilovas, V. Nikulšina ir dar dvi „Pussy Riot“ narės atliko 15 parų laisvės atėmimo bausmes už tai, kad liepos 15 dieną Pasaulio čempionato finalo rungtynių tarp Prancūzijos ir Kroatijos rinktinių 50-ąją minutę įbėgo į Maskvos Lužnikų stadiono aikštę. Rungtynes tuo metu stebėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kai kurie kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. „Pussy Riot“ teigė, kad šiuo protestu siekė atkreipti dėmesį į Rusijos policijos vykdomą piktnaudžiavimą. Per pastaruosius 15 metų nuo nunuodijimo ar įtariamo nunuodijimo mirė keli Kremliaus kritikai. Buvęs KGB agentas ir Kremliaus kritikas Aleksandras Litvinenka mirė 2006 metų lapkričio pabaigoje, praėjus kelioms savaitėms po to, kai viename Londono viešbučių išgėrė arbatos, į kurią buvo įpilta radioaktyvaus polonio izotopo Po-210. Londonas dėl jo mirties apkaltino Maskvą. Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikė žurnalistė Ana Politkovskaja 2004-aisiais susirgo išgėrusi arbatos „Aeroflot“ lėktuve. Ji vyko į Šiaurės Osetiją bandyti padėti išspręsti Beslano krizę, kai čečėnų kovotojai paėmė šimtus moksleivių įkaitais. Tarp įtariamų žurnalistei pasireiškusių simptomų priežasčių buvo minimas ir apnuodijimas. Tąkart ji išgyveno, tačiau dvejais metais vėliau ji buvo nušauta savo daugiabučio Maskvoje laiptinėje. Rusijos žiniasklaida P. Verzilovo staigų susirgimą taip pat lygina su Rusijos opozicijos figūros Vladimiro Kara-Murzos atveju. Šis Kremliaus kritikas ir žmogaus teisių gynėjas netikėtai susirgo 2015 metais, jam buvo diagnozuotas inkstų nepakankamumas apsinuodijus. Jo kraujyje buvo rastas labai didelis kiekis sunkiųjų metalų. Pernai V. Kara-Murzą vėl buvo ištikusi koma. Jo šeima tai susiejo su 2015 metų incidentu ir išvežė jį gydytis į užsienį. V. Kara-Murza dalyvavo lobizmo veikloje Jungtinėse Valstijose dėl Magnitskio akto, įvedusio sankcijas Rusijos pareigūnams, išplėtimo.

