Tačiau varžybos dėl patekimo į lemiamą dvikovą tapo dar labiau įtemptos.

R. Sunakas per balsavimą sulaukė 115 torių įstatymų leidėjų paramos. Antroje vietoje liko Penny Mordaunt, gavusi 82 balsus, trečioje – Liz Truss su 71 balsu, ketvirtoje – Kemi Badenoch, surinkusi 58 balsus.

Tomas Tugendhatas gavo 31 balsą ir užėmė paskutinę vietą, todėl iškrenta iš tolesnės kovos, pranešė partija.

Parlamento nariai balsuos, kol liks tik du kandidatai, o nugalėtoją išrinks partijos nariai.

Iki praėjusio savaitgalio P. Mordaunt buvo lažybininkų favoritė, tačiau šįkart surinko mažiau balsų nei per ankstesnį balsavimo turą.

Užsienio reikalų sekretorė L. Truss sumažino atsilikimą nuo P. Mordaunt iki 11 balsų ir tikriausiai sulauktų paramos iš K. Badenoch šalininkų, jei ši kandidatė iškristų per kitą balsavimo turą antradienį.

Torių parlamento narių balsavimai baigsis trečiadienį, kai bus išrinkti du finalininkai.

Anksčiau pirmadienį televizijos vadovai atšaukė antradienio vakarą planuotus likusių pretendentų debatus, iš jų pasitraukus R. Sunakui ir L. Truss, pranešė debatus turėjusi surengti televizija „Sky News“.

„Konservatorių parlamentarai, kaip teigiama, yra susirūpinę, kad debatai kenkia Konservatorių partijos įvaizdžiui, nes atskleidžia nesutarimus ir susiskaldymą partijoje“, – sakoma televizijos pareiškime.

Liepos 7 dieną ministras pirmininkas Borisas Johnsonas paskelbė, kad traukiasi iš Konservatorių partijos vadovo posto kilus maištui vyriausybėje, kurį pakurstė nepasitenkinimas skandalų temdomu jo valdymu.

B. Johnsonas eis premjero pareigas iki rugsėjo 5-osios, kai bus paskelbtas jo įpėdinis.

„Bado žaidynės“

Per dvejus ankstesnius televizinius debatus – penktadienį per „Channel 4“ ir sekmadienį per ITV – pretendentai daugiausiai ginčijosi, ar reikėtų mažinti mokesčius, siekiant sušvelninti sparčiai augančią pragyvenimo išlaidų krizę.

Tačiau sekmadienio debatai buvo aštresni ir asmeniškesni, nes pretendentai buvo skatinami tiesiogiai kritikuoti vienas kitą ir vienas kito pasiūlymus.

R. Sunakas kritikavo L. Truss dėl balsavimo prieš „Brexitą“, ankstesnės narystės Liberalų demokratų partijoje ir pozicijos mokesčių klausimu.

L. Truss savo ruožtu reiškė abejones dėl R. Sunako vadovavimo ekonomikai.

K. Badenoch užsipuolė P. Mordaunt dėl jos pozicijos torių dešiniesiems svarbiu translyčių asmenų teisių klausimu.

Paulas Goodmanas iš įtakingos interneto svetainės „ConservativeHome“ šiuos debatus pavadino „politine „Bado žaidynių“ versija“ – pagal filmus „Bado žaidynės“. Jis stebėjosi, kodėl toriai sutiko su debatais.

„Torių parlamentarams ir aktyvistams tenka su siaubu stebėti, kaip keli kandidatai pila vienas ant kito srutų kibirus“, – rašė P. Goodmanas.

Jis kėlė klausimą, kodėl kandidatai sutiko dalyvauti ir viešai kritikuoti vyriausybės, kurioje jie visi, išskyrus vieną, dirbo, veiksmus ar politiką, nors kaip ministrai ją rėmė.