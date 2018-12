„Aljanso už demokratiją“, Vokietijos Maršalo fondo padalinio, kuris stebi prokremliškų pažiūrų paskyras socialiniuose tinkluose, duomenimis, tarp 600 paskyrų „Twitter“ svetainėje, propaguojančių Kremliaus pažiūras, šiuo metu vyrauja saitažodis „#giletsjaunes“ – prancūziškas vadinamųjų „geltonųjų liemenių“ judėjimo pavadinimas.

Paprastai aljanso stebimose „Twitter“ paskyrose figūruoja žinios iš JAV arba Didžiosios Britanijos, bet jau ne mažiau nei savaitę didžiausias ar bent jau nemažas dėmesys jose skiriamas protestams Prancūzijoje, sako Bretas Schaferis, Vašingtone įsikūręs aljanso socialinių tinklų analitikas.

„Tai akivaizdus požymis, kad siekiama išdidinti konflikto mastą“ skaitytojams, gyvenantiems ne Prancūzijoje, sako jis.

Pagrindinė pastarųjų pasisakymų tviteryje tema – tai, kad Prancūzijos teisėsaugos sistema atsidūrė ant maišto ribos. Toks tvirtinimas – kuris neatrodo pagrįstas faktais – panašus į kitas Kremliaus vykdomas dezinformacijos kampanijas, kuriomis buvo siekiama sukelti nepasitikėjimą Vakarų šalių vyriausybėmis ir parodyti, kad visos liberalios demokratijos patiria nuosmukį, sako B. Schaferis.

Rusijos valstybinė žiniasklaida

Daugiausia šiomis temomis tviteryje pasisako Rusijos valstybinės žiniasklaidos priemonės, tarp jų „Sputnik“ naujienų puslapis, RT televizijos tinklas ir „Ruptly“ – Vokietijoje įsikūrusi naujienų agentūra, kuri priklauso RT. Šie šaltiniai itin operatyviai ir išsamiai aprašo Prancūzijos krizę. RT televizija netgi pranešė, kad protestų metu buvo sužeista 12 jos žurnalistų – daug daugiau nei kitų žinių kanalų.

„Sputnik“ ir RT pastarosiomis dienomis pranešė, kad dauguma Prancūzijos policininkų nebepalaiko E. Macrono ir pereina į protestuotojų pusę. Jų šaltiniai: dviejų nedidelių policijos profsąjungų, kurios šį mėnesį visoje šalyje vykusiuose profsąjungų rinkimuose kartu gavo ne daugiau nei 4 proc. balsų, atstovai.

„Sputnik“ ir RT taip pat parodė vaizdo medžiagą – kuria buvo plačiai dalintasi Prancūzijos socialiniuose tinkluose – kaip Pietų Prancūzijoje esančiame Po mieste policininkai nusiima šalmus, ir tai aprašoma kaip jų solidarumo su protestuotojais ženklas. Vietos policija ir žurnalistai, buvę įvykių vietoje, sako, kad toks aprašymas klaidingas. Pasak jų, keli pareigūnai šalmus nusiėmė trumpam, kad pakalbėtų su protestuotojais, o vėliau vėl juos užsidėjo.

„Sputnik“ ir RT į prašymą pateikti komentarus kol kas neatsakė.

2017 m. prezidentinės rinkimų kampanijos metu E. Macronas nuolat skundėsi, kad Kremliaus kontroliuojamos žiniasklaidos priemonės skleidžia melagingas žinias apie jį, nes jis laikosi griežtesnės pozicijos Rusijos atžvilgiu nei jo pagrindiniai konkurentai kovoje dėl šalies prezidento posto – Marine Le Pen iš kraštutinių dešiniųjų partijos „Nacionalinis frontas“ ir François Fillonas iš konservatyvios Respublikonų partijos.

Bet neigiamos žinios, tokios kaip „Sputnik“ paskelbta istorija, esą E. Macronas gyvena „dvigubą gyvenimą“, remiamas „turtingo lobisto gėjaus“, taip ir nesulaukė palaikymo.

Just some far right french "protesters" playing with a flag on December 8 riots... But noooo.. no russian involvement pic.twitter.com/ZVtmaSMPEM— Leo le bulldog (@leolebulldog) December 9, 2018