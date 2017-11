„Luhanske, prie „vidaus reikalų ministerijos“ pastato atvyko šarvuočiai, pastatą apsupo ginkluoti žmonės, kai kurie turi rankinius granatsvaidžius. Atrodo, Kornetas (buvęs vadinamosios „Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ vadovas - red.) nusprendė „apskųsti teismo sprendimą“ dėl savo atleidimo iš ministro posto“, - rašo žurnalistas.

Kiek anksčiau taip vadinama „Luhansko liaudies respublika“ pareiškė, kad iš „vidaus reikalų ministerijos“ vadovo pareigų šalinamas Igoris Kornetas.

Į prašymus papasakoti, kas vyksta, karinėmis uniformomis apsirengę žmonės arba nieko neatsakė, arba sakė: „be komentarų“, arba savo veiksmus vadino pratybomis. Vadinamosios „Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ atstovas ryšiams su visuomene Sergejus Kolesnikovas nesugebėjo paaiškinti, kas vyksta, taip pat negalėjo atsakyti, ar tikrai vyksta suplanuotos pratybos.

Vėliau žurnalistai išgirdo, kad „žalieji žmogeliukai“, kurie apsupo „Respublikos vidaus reikalų ministeriją“, neva dalyvauja bendrose pratybose su vietos specialiosiomis pajėgomis „Berkutu“.

Kaip rašo leidinys „Novaja Gazeta“ apsuptas miesto centras.

Pasak liudininkų, ginkluoti asmenys, vilkintys kamufliažines uniformas be skiriamųjų ženklų, užblokavo privažiavimus prie apsišaukėliškos „Luhansko liaudies respublikos“ vidaus reikalų ministerijos pastato.

Važiuojamoji dalis užstatyta autobusais ir automobiliais. Šalia vieno įėjimo į VRM pastatą stovi šarvuotis ir budi ginkluoti asmenys. Savo veiksmų motyvų jie neaiškina.

Be to, ginkluoti asmenys užblokavo ir privažiavimus prie pastato, kur dirba LLR administracijos vadovas.

Ginkluoti žmonės neiškėlė jokių reikalavimų, bet blokavo įėjimus į administracinius pastatus.

Kaip skelbia žiniasklaida, apsišaukėliškos „Luhansko liaudies respublikos“ vadovas Igoris Plotnickis įsakė ginkluotiems žmonėms pasitraukti iš miesto, bet jie ignoravo įsakymą. Jie teigia, kad dalyvauja „Luhansko liaudies respublikos vidaus reikalų ministerijos“ antiteroristinėse pratybose. Tuo metu pati Vidaus reikalų ministerija atsisakė komentuoti situaciją.

BTW Anyone who thinks "LPR" interior troops and spetsnaz units in occupied #Luhansk are not under command-and-control of Russian National Guard (mainly via Rostov-on-Don) are deluding themselves [CPO] pic.twitter.com/4RNf2gsPIt

— GorseFires Collectif (@GorseFires) November 21, 2017