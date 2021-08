Sulaikytas Italijos mafijos „bosų bosas“

Šis nusikalstamas sindikatas kontroliuoja didžiąją dalį į Europą gabenamos kokaino kontrabandos.

Pareigūnai Domenico Paviglianiti – „vieną iš Italijos labiausiai ieškomų bėglių“ – sulaikė pirmadienį Madrido darbininkų klasės rajone Kvatro Kaminose per bendrą operaciją su italų policija, nurodė Ispanijos nacionalinė policija išplatintame pranešime.

Anot policijos, sulaikomas D. Paviglianiti turėjo padirbtą portugališką pasą, beveik 6 tūkst. eurų grynųjų ir šešis mobiliojo ryšio telefonus.

D. Paviglianiti padėjo kontroliuoti mafijos operacijas šiaurės Italijoje ir Pietų Amerikoje.

