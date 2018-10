Sulaikytas su žurnalistės nužudymu siejamas asmuo Dėl brutalaus Bulgarijos televizijos žurnalistės nužudymo buvo sulaikytas įtariamasis, antradienį pranešė šalies nacionalinis radijas. Nedideliame privačiame Rusės miesto televizijos kanale TVN pokalbių laidą apie aktualijas vedusios 30-metės Viktorijos Marinovos kūnas buvo aptiktas šeštadienį. Žurnalistė tyrė galimą vyriausybės korupciją. Šis žiaurus nusikaltimas sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo. Bulgarijos nacionalinis radijas, remdamasis oficialiai nepatvirtinta informacija, pranešė, kad dėl nužudymo sulaikytas įtariamasis yra Rumunijos pilietis, turėjęs Moldovos išduotą pasą. Šią informaciją radijas gavo iš neįvardytų šaltinių Vidaus reikalų ministerijoje. Bulgarijos prokurorai pirmadienį vėlai vakare pranešė pradėję tyrimą dėl galimo netinkamo Europos Sąjungos lėšų panaudojimo. Išprievartautos ir pasmaugtos V. Marinovos kūnas buvo aptiktas šeštadienį prie Dunojaus. Praėjusį mėnesį V. Marinovos laidoje dalyvavo du tiriamąja žurnalistika užsiimantys reporteriai, kurie buvo sulaikyti už tai, kad vykdė tyrimą dėl numanomo sukčiavimo, susijusio su ES pinigais. Spaudžiama greičiau išaiškinti aplinkybes Brutalaus televizijos žurnalistės nužudymo sukrėstos Bulgarijos sostinėje Sofijoje ir jos gimtajame Rusės mieste šalies šiaurėje pirmadienį šimtai žmonių degindami žvakutes pagerbė šios jaunos moters atminimą. Nedideliame privačiame Rusės miesto televizijos kanale TVN pokalbių laidą apie aktualijas vedusios 30-metės Viktorijos Marinovos kūnas buvo aptiktas šeštadienį. Žiaurus nusikaltimas sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo. Pirmadienį Rusnės centrinėje aikštėje keli šimtai žmonių dalyvavo V. Marinovai atminti skirtoje akcijoje. Daugelis jų sunkiai tramdė ašaras. Panaši akcija įvyko ir šalies sostinėje Sofijoje. Daugelis prie Dunojaus esančiame Rusės mieste naujienų agentūros AFP kalbintų žmonių sakė asmeniškai pažinoję V. Marinovą, aktyviai užsiėmusią labdaringa veikla. Bulgarijos generalinis prokuroras Sotiras Cacarovas pirmadienį sakė, kad tiriamos visos galimos žmogžudystės versijos, įskaitant V. Marinovos profesinę veiklą. Bulgarijos, skurdžiausios Europos Sąjungos narės, kurioje klesti korupcija, pareigūnai anksčiau atskleidė, V. Marinova mirė nuo smūgių į galvą ir uždusimo. Ji buvo išžaginta. „Esame sukrėsti. Niekada nesame sulaukę jokių grasinimų – nei ji, nei televizija“, – sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė V. Marinovos kolega iš TVN, pageidavęs neviešinti savo pavardės. Jis pridūrė, kad dabar tiek jis pats, tiek kiti kolegos, baiminasi dėl savo saugumo. Tuo metu Vidaus reikalų ministerija pirmadienį vakare pranešė pradėjusi tyrimą dėl statybų bendrovės „GP Group" įtariamo netinkamo Europos Sąjungos lėšų naudojimo ir įšaldė jos 14 mln. eurų vertės aktyvus. V. Marinova praeitą mėnesį vedė laidą, per kurią buvo kalbama apie sukčiavimą naudojant ES finansavimą, apie kurį pranešė tiriamosios žurnalistikos tinklalapis Bivol.bg. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) vadovė Audrey Azoulay griežtai pasmerkė V. Marinovos nužudymą. „Seksualinio ir fizinio smurto panaudojimas prieš žurnalistę siekiant ją nutildyti yra nusikaltimas prieš visų moterų orumą ir pagrindines žmogaus teises“, – sakė buvusi Prancūzijos kultūros ministrė. UNESCO būstinėje Paryžiuje išplatintame pareiškime A. Azoulay pridūrė: „Išpuoliai prieš žurnalistus griauna pagrindinę žmogaus teisę – teisę į saviraišką ir iš jos išplaukiančius dalykus, tokius, kaip spaudos laisvė ir teisė gauti informaciją“. Be V. Marinovos, per pastaruosius 12 mėnesių Europoje buvo nužudyti dar du žurnalistai. Vasarį Slovakijoje kartu su bendraamže sužadėtine buvo nušautas 27 metų žurnalistas Janas Kuciakas, tyręs aukščiausio rango politikų ryšius su italų mafija. 2017 metų spalį Maltoje savo automobilyje buvo susprogdinta iškili žurnalistė ir tinklaraštininkė 53 metų Daphne Caruana Galizia, tyrusi korupciją premjero Josepho Muscato artimiausioje aplinkoje. Organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF) sudarytame Pasaulio žiniasklaidos laisvės indekse Bulgarija užima 111 vietą tarp 180 šalių. „Sukrėstas siaubingo Viktorijos Marinovos nužudymo. Dar viena drąsi žurnalistė krito kovoje už tiesą ir kovoje su korupcija“, – parašė Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sekmadienį vėlai socialiniame tinkle „Twitter“.

