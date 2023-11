Anot Kremliaus, V. Putinas pasakė, kad kai kurie susitikimo dalyviai savo kalbose sakė esą sukrėsti dėl tebesitęsiančios Rusijos agresijos Ukrainoje.

„Taip, žinoma, karo veiksmai visada būna tragedija“, – kalbėjo jis, pridurdamas nemanąs, kad Ukraina derėsis. „Rusija niekada nenutraukė taikos derybų su Ukraina.“

V. Putinas dar kartą užsiminė apie valdžios pasikeitimą po 2014 m. Kyjive surengtų proeuropietiškų protestų, vadindamas jį „kruvinu perversmu“, kuris ir sukėlė konfliktą.

Po to V. Putinas kalbėjo apie konfliktą Gazoje. Savo kolegų iš Didžiojo dvidešimtuko jis klausė, ar jų nešokiruoja ir Gazos Ruožo civilių gyventojų žūtys.





Kaltina Vakarų šalis dėl infliacijos ir kitų pasaulio ekonomikos problemų

Rusijos prezidentas V. Putinas virtualiame G20 viršūnių susitikime kaltino lyderiaujančias Vakarų valstybes dėl infliacijos ir kitų pasaulio ekonomikos problemų. Trilijonai JAV dolerių ir eurų buvo nukreipta į ekonomiką, iš dalies ir į kovą su koronaviruso pandemija, tačiau tai lėmė pasaulinę infliaciją, išaugusias maisto produktų ir energijos kainas, dėl kurių pirmiausia kenčia neturtingos šalys, sakė V. Putinas, remiantis Kremliaus paskelbta jo kalbos stenograma.

„Ne mūsų veiksmai ir ne mūsų mėginimai pasiekti Ukrainoje teisingumą, ne, tai didžiausių pasaulio ekonomikų veiksmai“, – pažymėjo V. Putinas.

Ekonominė konkurencinė kova vykdoma nesąžiningomis priemonėmis, toliau kalbėjo V. Putinas. Jis paminėjo transporto ir logistikos ryšių nutraukimą ir piniginių pervedimų blokavimą – tikriausiai turėdamas omenyje Vakarų sankcijas. Nors sankcijos yra reakcija į Rusijos karą prieš Ukrainą, Maskva jas nuolat vadina nepagrįstomis.

Savo kalboje G20 susitikimo dalyviams V. Putinas, be to, dar kartą atkreipė dėmesį į nemokamą rusiškų grūdų tiekimą skurdžiausioms pasaulio šalims. Tačiau jis neužsiminė, kad Rusija, ypač pirmaisiais karo mėnesiais, dideliu mastu blokavo ukrainietiškų grūdų eksportą. Be to, Maskva, nepaisydama tarptautinio protesto, pasitraukė iš 2022 m. vasarą pasiekto susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto Juodąja jūra.

Virtualų G20 viršūnių susitikimą surengė šiuo metu organizacijai pirmininkaujanti Indija. V. Putinas kalbėjo ir įvairiomis kitomis temomis ir, pavyzdžiui, iki šiol neišaiškintą „Nord Stream“ dujotiekių susprogdinimą 2022 m. pavadino valstybiniu terorizmu.

V. Putinas pastaruoju metu vengė dalyvauti 20 pramoninių ir besivystančių šalių grupės viršūnių susitikimuose, o paskutiniame rugsėjį Naujajame Delyje įvykusiame susitikime jam atstovavo užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Didžiajam dvidešimtukui pirmininkaujanti Indija sušaukė papildomą viršūnių vaizdo konferenciją konfliktui Gazoje aptarti.