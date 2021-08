Sukrečiančioje nuotraukoje – šimtai į JAV lėktuvą suplūdusių afganų

Orlaivyje „C-17 Globemaster“ skrido 640 afganų – tai daugiau nei penkis kartus daugiau, nei rekomenduojamas lėktuvo krovinio svoris.

Tokia situacija susiklostė šimtams desperacijos apimtų žmonių suplūdus į orlaivį.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT