Pasak Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), kitą dieną po to, kai per smūgius Dumoje žuvo daugiau kaip 40 žmonių, o dar dešimtys patyrė kvėpavimo sunkumų, antskrydžiai atsinaujino.

Derybininkai Dumoje ir Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė apie susitarimą derėtis su Dumą kontroliuojančia sukilėlių grupuote „Jaish al Islam“ („Islamo armija“).

Sukilėlių ir Rusijos derybose dalyvaujantis civilių komitetas sekmadienio rytą paskelbė apie „paliaubas ir derybas, kurios bus atnaujintos šiandien“ ir kuriose tikimasi „galutinio susitarimo“.

Remdamasi oficialiu šaltiniu, SANA pranešė, kad „Jaish al Islam“ teroristai reikalauja derybų su Sirijos vyriausybe, ir vyriausybė šias derybas pradės per dvi valandas“.

Tuo trapu SOHR paskelbė, kad „režimo lėktuvai atnaujino Dumos bombardavimą“ po trumpos ramybės naktį, ir pridūrė, kad antskrydžiais siekiama didinti spaudimą grupuotei „Jaish al Islam“.

Organizacija pridūrė, kad „nepaisant atnaujintų antskrydžių, derybos vyksta“.

SOHR teigimu, per oro antskrydžius šeštadienį Dumoje žuvo 42 žmonės, o penktadienį – 30.

Ji taip pat pranešė, kad šeštadienį 70 civilių skundėsi dėl kvėpavimo sutrikimų, o 11 jų mirė, įskaitant keturis vaikus.

Tačiau gelbėjimo organizacija „Baltieji šalmai“, „Jaish al Islam“ ir pagrindinės Sirijos opozicijos pajėgos tvirtina, kad Duma tapo cheminės atakos taikiniu.

Šiuos teiginius Sirijos valstybinė žiniasklaida atmetė kaip „išsigalvojimą“.

SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas teigė negalintis „nei patvirtinti, nei paneigti“ pareiškimų apie cheminę ataką.

Tačiau jis teigė, kad civiliams galbūt buvo sunku kvėpuoti dėl tirštų dūmų, kurie virš Dumos pakilo „po antskrydžių“.

Per režimo antpuolius Gutoje nuo vasario 18 dienos žuvo daugiau kaip 1,6 tūkst. civilių, teritorija buvo suskaidyta į tris atskirus gabalus, kontroliuojamus skirtingų sukilėlių grupuočių.

Dvi šios sukilėlių teritorijos buvo evakuotos praėjusį mėnesį, pagal susitarimus, kuriems tarpininkavo Rusija. Tuomet daugiau kaip 46 tūkst. sukilėlių ir civilių autobusais buvo pervežti į opozicijos kontroliuojamą Idlibo provinciją šalies šiaurės vakaruose.

Tačiau derybos su Dumą – paskutinę trečią sukilėlių teritoriją – kontroliuojančia „Jaish al Islam“ įstrigo nepaisant praeitą savaitę pasiekto pirminio susitarimo, pagal kurį į Sirijos šiaurę autobusais išvyko beveik 3 tūkst. kovotojų ir civilių.