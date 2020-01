Tai buvo labiausiai intriguojanti debatų akimirka, bet, jeigu žiūrėjote pakankamai įdėmiai, galbūt pamatėte šį tą nemažiau intriguojančio. Ant T. Steyerio kairės rankos buvo negrabiai rašikliu nupieštas simbolis – vienas didelis kryžius ir keturi mažesni kryžiai kiekviename kvadrante, skelbia BBC.

Tai ne pirmas kartas, kai milijardierius apribotos rizikos fondų valdytojas viešumoje pastebimas su šiuo simboliu ant rankos. T. Steyeris jį piešia kiekvieną dieną mažiausiai dvejus metus, tačiau politikų debatus stebėjo daugiau žmonių, kurie anksčiau šio simbolio nebuvo matę.

Koks tai simbolis?



Simbolis, kurį sudaro penki kryžiai, vadinamas Jeruzalės kryžiumi. Jis buvo naudojamas kaip Jeruzalės karalystės herbas nuo XIII a. Karalystę įkūrė kryžiaus žygius rengę Europos krikščionys, kurie įsiveržė į musulmonų žemes ir jas užkariavo.

Nėra vienos oficialios šio simbolio reikšmės. Įvairiose teorijose teigiama, kad Jeruzalės kryžius simbolizuoja Jėzų Kristų ir keturias Evangelijas, penkias Jėzaus Kristaus žaizdas, kai jis buvo prikaltas prie kryžiaus, arba keturias kompaso kryptis.

Simbolis ant Tomo Steyerio rankos AFP / Scanpix

Originalusis simbolis, ko gero, yra senesnis net už Jeruzalės karalystę ir kadaise buvo naudojamas feodalinėse valstybėse, dabartinėje Gruzijos teritorijoje. Beje, nuo 2004 m. Jeruzalės kryžius pradėtas naudoti Gruzijos nacionalinėje vėliavoje.

Kodėl T. Steyeris jį piešia?



Praėjusiais metais, prieš paskelbdamas, kad dalyvaus prezidento rinkimuose, jis davė interviu „BuzzFeed“, kurio metu gavo klausimą apie kryžiaus ant rankos svarbą.

„Jis reiškia įsipareigojimą sakyti tiesą, nesvarbu, kokia yra jos kaina, – paaiškino milijardierius. – Jau kurį laiką kasdien piešiu šį simbolį sau ant rankos, kad nepamirščiau visada sakyti tiesą. Tik vėliau sužinojau, jog tai yra Jeruzalės kryžius.“

Regis, T. Steyeris šį simbolį pradėjo piešti 2017 m. žiemą, o 2018 m. gegužės mėnesį jis papasakojo „Politico“, kad simbolis yra priminimas visada sakyti tiesą net jeigu už tai būsi nukryžiuotas.

Tomas Steyeris © Zuma Press / Scanpix

Taip pat jis sakė, jog Jeruzalės kryžius yra tarptautinis kuklumo simbolis, nors oficialiai tokia reikšmė niekur neminima.

Ilgametis Demokratų partijos rėmėjas yra krikščionis. Šį mėnesį tinklalaidės metu jis atskleidė, kad atrado Dievą būdamas 30-ies metų amžiaus, tačiau nesusiejo religingumo su simbolio piešimu ant rankos.

T. Steyerio pasiryžimas „sakyti tiesą“ yra susijęs su politine grupe „Need To Impeach“ („Poreikis surengti apkaltą“), kurią jis įkūrė 2017 m. spalio mėnesį. Grupės užduotis – pašalinti prezidentą Donaldą Trumpą iš posto.

Šį tikslą 62-ejų metų amžiaus turtuolis kartoja nuo praėjusių metų liepos mėnesio, kai patvirtino dalyvausiąs prezidento rinkimuose. Taip pat jis pasmerkė įmonių interesus, paveikiančius vyriausybės politiką, ir prižadėjo tą pačią dieną, kai bus išrinktas prezidentu, paskelbti nepaprastąją padėtį dėl klimato.

Demokratų partijos kandidatų debatai © Zuma Press / Scanpix

Kas dar naudoja šį simbolį?



Pastaraisiais metais su kryžiaus žygiais Viduriniuose Rytuose susiję atvaizdai ir terminai išpopuliarėjo tarp baltųjų rasę aukštinančių grupuočių narių. Praėjusių metų kovo mėnesį baltųjų rasę aukštinantis asmuo Naujosios Zelandijos Kraistčerčo miesto mečetėse nušovė 50 žmonių. Jo manifeste užsimenama apie kryžiaus žygius.

2017 m. Virdžinijos valstijos Šarlotsvilio mieste kraštutinių dešiniųjų grupuotės surengtos demonstracijos, neapsiėjusios be smurtinių incidentų, metu buvo nešami plakatai su Jeruzalės kryžiumi ir užrašu „Deus vult“ („To nori Dievas“), kurį naudojo kryžiuočiai.

Kita vertus, įtakingoji Kovos su šmeižtu lyga kol kas nelaiko Jeruzalės kryžiaus neapykantos simboliu.

Praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento sūnus Donaldas Trumpas Jaunesnysis gynė savo nuotrauką, kurioje užfiksuotas laikantis šautuvą (jis dar vadinamas „Crusader“ – „Kryžiuotis“), papuoštą Jeruzalės kryžiumi ir Hillary Clinton už grotų vaizduojančiu piešiniu.



Po JAV įvykdyto išpuolio prieš Irano generolą Qasemą Soleimani paskelbta nuotrauka padaryta pagal visas ginklų entuziastų tradicijas „vaizduoti įvairius istorinius karius“, „Washington Post“ pareiškė D. Trumpo Jaunesniojo atstovas spaudai. Šautuvą pagaminusi įmonė sakė, kad „gana kvaila“ teigti, jog Jeruzalės kryžius yra neapykantos simbolis.

„Kaip ir bet kokio simbolio atveju, viskas priklauso nuo konteksto“, – tvirtino istorikas, knygos „Crusaders: The Epic History of the Wars for the Holy Lands“ autorius Danas Jonesas. Vyras turi Jeruzalės kryžiaus tatuiruotę ant riešo, kurią prieš kelias savaites jam padarė Jeruzalėje – vietos tatuiruočių meistras nukopijavo piligrimų prieš šimtmečius naudotą tatuiravimo techniką.

„Tarp krikščionių piligrimų, vykstančių į Jeruzalę, šis simbolis reikštų taikų garbinimą. Kalbant apie D. Trumpą Jaunesnįjį ir jo šautuvą AR-15 su Jeruzalės kryžiumi, kontekstas labai aiškus – smurtas, smurtas prieš musulmonus ir skirtingų civilizacijų konfliktas, siekiantis viduramžius.“

D. Joneso teigimu, kadangi Jeruzalės kryžius turi keletą reikšmių (kaip ir svastika), bet koks kandidatas į prezidentus turėtų atsargiau jį naudoti, nes tokie simboliai gali pasitarnauti tiems, kurie laiko Ameriką agresore.

„Akivaizdu, kad T. Steyeris turi savų priežasčių, tačiau jam reikia atsižvelgti ir į kitą kontekstą. Jeigu jis būtų išrinktas prezidentu, „Islamo valstybė“ jį vadintų kryžiuočių vadu“, – nurodė D. Jonesas.

Vis dėlto jo pergalė prezidento rinkimuose yra mažai tikėtina. Demokratams pradėjus svarstyti galimus kandidatus, po balsavimų T. Steyerio pavardė atsidūrė toli nuo sąrašo viršaus.