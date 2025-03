Suimtas įtariamasis po laivų susidūrimo Šiaurės jūroje

Pirmadienį Šiaurės jūroje, netoli Jungtinės karalystės krantų, susidūrė tanklaivis „Stena Immaculate“, gabenęs reaktyvinių lėktuvų kurą, ir krovininis laivas „Solong“. Po to jūroje kilo didelis gaisras. Per šią nelaimę buvo sužeisti 32 jūrininkai. Vienas asmuo dingo be žinios.