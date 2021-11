Sugriežtinus ribojimus nesiskiepijusiems, pirmąją dozę gavusių žmonių skaičius Graikijoje kone padvigubėjo

Pirmąją lapkričio savaitę, anot laikraščio „Kathimerini“, pirmąja doze pasiskiepijo daugiau kaip 40 000 žmonių. Paskutinę spalio savaitę jų buvo apie 25 000.

Nuo šeštadienio Graikijoje nepasiskiepiję gyventojai viešuose objektuose gali lankytis tik pateikę neigiamą koronaviruso testą. Tai galioja net lankantis institucijose. Išimtis taikoma tik prekybos centrams ir vaistinėms. Be to, nepasiskiepiję darbuotojai du kartus per savaitę turi pateikti neigiamą testo rezultatą.

Kaip laikomasi priemonių, griežtai kontroliuojama. Tam vyriausybė papildomai skyrė apie 8 000 policininkų. Policijos duomenimis, šeštadienyje šalyje atlikta apie 85 000 kontrolių. Pareigūnai šimtams žmonių skyrė baudas. Laikinai buvo uždarytos kelios maitinimo įstaigos. Nepasiskiepijusiems ir neigiamo testo neturintiems klientams skirtos po 300 eurų piniginės baudos.