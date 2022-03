Sugriauta viena didžiausių metalurgijos gamyklų Europoje

„Viena didžiausių metalurgijos gamyklų Europoje sugriauta. Ukraina patiria milžiniškus ekonominius nuostolius. Niokojama gamta“, – tviteryje paskelbė Ukrainos parlamento narė Lesia Vasilenko.

Parlamentarė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti pramoninėje teritorijoje po sprogimų kylantys tiršti pilkų ir juodų dūmų stulpai.

Kitas Ukrainos įstatymų leidėjas Serhijus Taruta feisbuke paskelbė, kad Rusijos pajėgos „praktiškai sunaikino gamyklą“.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es