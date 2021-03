Sueco kanalą blokavęs laivas pagaliau išlaisvintas

Pranešama, kad eismas Sueco kanalu atnaujinamas.

„Admirolas Osama Rabie, Sueco kanalo valdybos (SCA) vadovas, paskelbė, kad atnaujinama laivyba Sueco kanalu“, – sakoma SCA pranešime.

Kiek anksčiau laivybos stebėsenos tinklalapiai rodė, kad „Ever Given“ buvo vėl pasisukęs skersai ir blokavo kanalą.

The video was taken minutes ago for the EVER GIVEN ship in the Suez Canal, the ship did not return to its previous position as mentioned in some news agencies.