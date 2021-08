Sueco kanalą blokavęs didžiulis laivas plaukia atgal į Aziją

Iškrovęs krovinius Didžiojoje Britanijoje laivas penktadienį „sėkmingai perplaukė“ kanalą ir plaukia į Kiniją, pranešė Sueco kanalo administracijos vadovas Osama Rabie.

Pasak jo, kanalu plaukiantį laivą prižiūrėjo administracijos „aukšto rango“ vedliai.

„MV Ever Given“ kovo 23 dieną įstrigo Sueco kanale per smėlio audrą, pasisukęs skersai ir įsirėmęs į kanalo krantus. Jo gelbėjimo operacija be pertraukų vyko šešias paras.

Laivininkystės žurnalas „Lloyd's List“ nurodo, kad dėl incidento galiausiai 425 laivai prie abiejų kanalo galų laukė galimybės juo perplaukti. Dalis laivininkystės kompanijų nukreipė laivus aplink Gerosios Vilties kyšulį Afrikos žemyno pietuose.

Incidentas per dieną sulaikydavo maždaug 9,6 mlrd. dolerių (8,15 mlrd. eurų) vertės krovinių, gabenamų tarp Azijos ir Europos.

Išvadavus „MV Ever Given“, Egiptas jį konfiskavo ir pareikalavo kompensacijos iš savininkės „Shoei Kisen Kaisha“ už prarastas pajamas iš kanalo, gelbėjimo operacijos išlaidas ir žalą kanalui.

Savininkams susitarus su Egiptu, laivas praėjusį mėnesį išplaukė iš Sueco.