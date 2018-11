Turimais duomenimis, vienas iš pilotų žuvo, o kitas buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvas nukrito netoli Laughlino oro pajėgų bazės ir Del Rijaus miesto. Katastrofos priežastys kol kas nenurodomos. Tai jau penktas šiais metais incidentas, susijęs su lėktuvais „T-38 Talon“.

