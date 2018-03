Šiaurės Velse, Anglesio grafystėje esančioje Karališkųjų oro pajėgų bazėje nusileido greitosios pagalbos sraigtasparnis.

Britanijos karališkųjų oro pajėgų spaudos atstovo teigimu, pradėtas tyrimas.

Velso ligoninės greitosios pagalbos atstovas spaudai teigė: „Atvykome šią popietę, kiek prieš 13.30 val. (vietos laiku), gavę pranešimą, kad Karališkųjų oro pajėgų bazėje (RAF Valley) Holihede sudužo lėktuvas. Įvykio vietoje yra greitosios pagalbos automobilis ir Velso oro greitosios pagalbos sraigtasparnis.“

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 20, 2018