Sudano vyriausybė ir sukilėliai pasirašė taikos susitarimą

Daug metų sukilėliai Darfūro regione šalies vakaruose bei Žydrojo Nilo ir Pietų Kordofano provincijoje pietuose kovojo prieš vyriausybę Chartume. Pirmadienį jie Džuboje, Pietų Sudano sostinėje, pasirašė susitarimą, skelbia šalies žiniasklaida. „Šiandien pradedame kelią taikos link“, - sakė Sudano vyriausybės vadovas Abdullahas Hamdukas.

Konflikto šalys, kurios derėjosi tarpininkaujant kaimyniniam Pietų Sudanui, be kita ko, susitarė dėl valdžios padalijimo, pabėgusiųjų grįžimo ir žemės nuosavybės. Be to, sutarta sukilėlių grupuočių kovotojus integruoti į nacionalines saugumo pajėgas. Vis dėlto kai kurie sukilėliai susitarimą boikotavo.

„Mes pradėjome tikrą Sudano transformaciją nuo diktatūros į demokratiją“, - kalbėjo Pietų Sudano informacijos ministras Faisalas Mohammedas Salihas. Jis pripažino, kad praktiškai įgyvendinant susitarimą dar kils „kai kurių problemų“. „Tačiau mes turime politinę valią“, - pabrėžė ministras.

Susitarimas yra svarbus žingsnis Sudano demokratinių ir ekonominių permainų kelyje, atveriantis kelią tvarios taikos link, teigė ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis. Jis paragino sutarties nepasirašiusias grupuotes prisijungti prie taikos.