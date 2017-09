Šalies vyriausybė žlugo, nes praėjus mažiau nei metams nuo praėjusių rinkimų iš centro dešiniųjų vyriausybės pasitraukė „Šviesios ateities“ partija, ir valdantieji prarado turėtą nedidelę balsų persvarą parlamente. Premjeras sakė, kad norėtų, jog nauji rinkimai įvyktų lapkritį, praėjus kiek daugiau nei metams nuo ankstesnio balsavimo. „Tokios situacijos nenorėta, bet turėsime rinkimus, – sakė B.Benediktssonas per spaudos konferenciją Reikjavike. – Islandijai nelieka nieko kita kaip tik leisti (nuspręsti) rinkėjams.“ Partija „Šviesi ateitis“ kaltina ministrą pirmininką dėl to, kad neinformavo vyriausybės, jog jo tėvas palaikė nuteisto pedofilo prašymą panaikinti duomenis apie jo teistumą. Susiję straipsniai: Islandijai – sveikinimai iš Lietuvos Islandijos prezidentas įpareigojo rinkimus laimėjusią partiją sudaryti vyriausybę Vyriausybę sukrėtusio naujausio skandalo centre atsidūrė B.Benediktssono tėvas verslininkas Benediktas Sveinssonas. Pranešama, kad jis pasirašė rekomendacinį laišką vyrui, kuris buvo nuteistas 2004 metais už tai, kad 12 metų beveik kiekvieną dieną prievartavo savo podukrą. Bausmę atlikęs nuteistasis kreipėsi dėl galimybės panaikinti įrašus apie jo teistumą. Ankstesnė Islandijos vyriausybė žlugo atsistatydinus centristinės Progresyviosios partijos vadovui ministrui pirmininkui Sigmundurui Davidui Gunnlaugssonui, kai nutekinti vadinamieji „Panamos popieriai“, atskleidė, jog jis kartu su žmona galbūt naudojosi viena ofšorine įmone, kad nuslėptų milijonų dolerių investicijas. Su šiuo skandalu buvo siejami dar keli vyriausybės ministrai.











