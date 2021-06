Skelbiama, kad dėl incidento buvo sulaikyti du asmenys, praneša BMF TV ir RMC radijo stotis.

BFM TV ir RMC paviešino vaizdo įrašą, kuris jau sparčiai plinta tviteryje. Jame matoma, kaip žaliais marškinėliais vilkintis vytas su akiniais ir apsaugine veido kauke šaukia „A Bas La Macronie“ (liet. Pakaks makronizmų) ir trenkia antausį Prancūzijos prezidentui.

E. Macrono apsauga skubiai įsikišo ir paguldė užpuoliką ant žemės, prezidentas skubiai nuvestas į šalį. Apsaugos atstovai patvirtino, kad vyras bandė E. Macronui trenkti.

WHOA! Video shows a man assaulting French President Emmanuel Macron as he greeted people in Southern France, aides have confirmed to multiple reporters. It looks like this man made contact with a slap...... @KATUNews #LiveDesk https://t.co/zB7QTIfRFC