Su tanklaiviu susidūrusi norvegų fregata nuskendo

„Laivas dabar nejudamai guli gilesniame vandenyje“, – žurnalistams sakė karinio laivyno gelbėjimo operacijos vadovas Havardas Mathiesenas. Maždaug 5 tūkst. tonų talpos modernus laivas „KNM Helge Ingstad“ ėmė skęsti anksti ketvirtadienį Jeltės fjorde netoli Bergeno susidūręs su Maltos naftos tanklaiviu. Fregata plaukė po NATO pratybų „Trident Juncture 2018“ („Trišakė jungtis 2018“). Per incidentą, kurio priežastys dar tiriamos, buvo sužeisti aštuoni iš 137 fregatoje buvusių žmonių. Tanklaivis „Sola TS“ buvo apgadintas nežymiai. „KNM Helge Ingstad“ iki antradienio buvo ant povandeninių uolų, iš dalies panirusi. Ant uolų fregatą užplukdė įgula, bandydama neleisti jai nuskęsti. Susiję straipsniai: Norvegijoje mėginama išgelbėti su naftos tanklaiviu susidūrusią fregatą Prie Norvegijos krantų susidūrė naftos tanklaivis ir karinė fregata, sužeisti septyni žmonės Tačiau ją toje vietoje laikę lynai antradienio naktį nutrūko ir laivas dar labiau paniro po vandeniu, virš kurio liko tik jo stiebo viršūnė ir nedidelė laivagalio dalis, rodo televizijos reportažas. Norvegijos karinis laivynas dabar svarsto, kaip iškelti laivą, sakė Generalinio štabo viršininkas admirolas Nilsas Andreas Stensonesas. „Kariniam laivynui labai sunku prarasti laivą“, – pridūrė jis. Tuo tarpu Norvegijos Pakrančių administracija, atsakinga už vandens transporto infrastruktūrą šalies pakrantėse, pranešė surinkusi maždaug 13 kub. m per incidentą išsiliejusio dyzelino.

