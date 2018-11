„Tolesnių sankcijų klausimu laikas parodys – gruodžio mėnesį įvyks mūsų viršūnių susitikimas“, – po susitikimo su vokiečių kolega Heiko Maasu sakė K. Kneissl. „Viskas priklauso nuo abiejų šalių pasakojimų apie įvykius ir veiksmų. Bet tai reikės peržiūrėti“, – pridūrė austrų ministrė. Pasak jos, naujausiu įtampos padidėjimo atveju kalbama apie „vienos šalies pasakojimą prieš kitos šalies pasakojimą“. Todėl prieš darant išvadas reikės išstudijuoti faktus, pabrėžė K. Kneissl. Minimą naujausią įtampos padidėjimą sukėlė incidentas Kerčės sąsiauryje, kai Rusija užėmė tris ukrainiečių karo laivus, o Kijevas dėl to dalyje šalies įvedė karo padėtį. H. Maasas sakė, jog naujausia eskalacija rodo, „kad Krymo aneksija... taip pat yra problema mūsų visų Europoje saugumui“. Jis pakartojo Berlyno raginimą Rusijai „kuo greičiau“ paleisti perimtus laivus ir jūreivius. „Abi šalys dabar privalo padaryti savo darbą dėl deeskalavimo“, – pridūrė jis. JAV ir ES jau yra paskelbusios sankcijų Rusijai dėl konflikto Ukrainoje. Ukrainos sąjungininkai Vakaruose kaltino Rusiją be pateisinamos priežasties panaudojus jėgą per minimą karinių laivynų konfrontaciją, o Kijevas paragino savo partnerius paskelbti tolesnių sankcijų Maskvai.

