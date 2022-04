Austrijos kanclerio teigimu, susitikimo pabaigoje V. Putinas pasakė: „Būtų geriau, jeigu jis [karas] greičiau pasibaigtų.“

Anot K. Nehammerio, šių žodžių prasmė nėra visiškai aiški. Jie gali signalizuoti V. Putino norą tęsti taikos derybas arba reikšti greitą ir žiaurų Donbaso puolimą.

„Negalime turėti iliuzijų: prezidentas Putinas visiškai vadovaujasi karo logika ir veikia atitinkamai. Todėl ir manau, kad būtina nuolatos jam pateikti karo faktų“, – pabrėžė Austrijos kancleris.

K. Nehammeris pasidalijo savo įspūdžiais po susitikimo su Rusijos prezidentu. Politikų pokalbis truko 1,5 val., praneša „Kurier“.

Remiantis Austrijos kanclerio žodžiais, tai nebuvo draugiškas vizitas. Jis norėjo pasižiūrėti V. Putinui į akis ir papasakoti, ką matė Bučoje.

„Susitikimas nepaliko jokio teigiamo įspūdžio. Esu nusiteikęs pesimistiškai. Putinas perėjo prie karo logikos. Visi ženklai rodo audrą“, – sakė jis.

K. Nehammeris pirmadienį sakė paraginęs V. Putiną baigti invaziją Ukrainoje, taip pat iškėlęs toje šalyje Rusijos pajėgų įvykdytų „sunkių karo nusikaltimų“ klausimą.

K. Nehammeris tapo pirmuoju Europos lyderiu, susitikusiu su V. Putinu Maskvoje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną.

Po šio susitikimo paskelbtame pranešime Austrijos vyriausybės vadovas nurodė, kad jo pagrindinė žinia, išsakyta V. Putinui per „labai tiesias, atviras ir sunkias“ derybas – jog „šis karas turi baigti, nes kare abi pusės gali tik pralaimėti“.

K. Nehammeris sakė V. Putinui, kad visi atsakingieji už karo nusikaltimus Ukrainos mieste Bučoje ir kitur bus „patraukti atsakomybėn“.

Jis taip pat pabrėžė būtinybę atverti humanitarinius koridorius, kad civiliai, įstrigę atakuojamuose miestuose, gautų išgyvenimui būtinų dalykų, tokių kaip maistas ir vanduo, sakoma kanclerio pranešime.

Austrijos lyderis aiškino, kad į Maskvą nuvyko dėl savo „pareigos“ išnaudoti visas galimybes smurtui Ukrainoje užbaigti. Dviem dienomis anksčiau jis nuvyko į Kyjivą derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Kalbėdamas per spaudos konferenciją Maskvoje K. Nehammeris sakė, kad per derybas su V. Putinu jiedu „žiūrėjo vienas kitam į akis, kalbėdamiesi apie karo siaubus“ ir kad šis pokalbis gali padaryti didesnį poveikį per ilgesnį laiką.

Visgi Austrijos lyderis pripažino, kad po šių derybų nejaučia didelio optimizmo, jog karas greitai baigsis.

„Gali prireikti padaryti tai 100 kartų, – apie savo susitikimą kalbėjo K. Nehammeris. – Tačiau manau, jog tai būtina daryti, kad taika vėl viešpatautų ir Ukrainos žmonės galėtų saugiai gyventi.“

Austrija palaikė 27 nares turinčios Europos Sąjungos sankcijas Rusijai, bet kol kas Viena nusistačiusi prieš siūlymus atsisakyti rusiškų dujų importo. Austrija laikosi karinio neutralumo ir nėra NATO narė.

Visgi K. Nehammeris ir kiti Austrijos pareigūnai stengėsi pabrėžti, kad karinis neutralumas nereiškia moralinio neutralumo.

„Esame neutralūs kariniu požiūriu, bet mūsų pozicija dėl Rusijos agresyvaus karo prieš Ukrainą aiški – tai privalo liautis!“, – sekmadienį per „Twitter“ parašė K. Nehammeris, kai paskelbė apie planuojamą kelionę į Maskvą.

Kancleris nurodė pasakęs V. Putinui, kad „ES kaip visada vieninga“ sankcijų klausimu ir kad šios priemonės liks galioti ar net bus griežtinamos, kol Ukrainoje žus žmonės.

Anksčiau pirmadienį Austrijos užsienio reikalų ministras Alexander'as Schallenbergas sakė, kad K. Nehammeris nusprendė nuvykti į Maskvą po susitikimo Kyjive su V. Zelenskius ir vėlesnių kontaktų su Turkijos, Vokietijos ir Europos Sąjungos lyderiais.

Prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge A. Schallenbergas sakė, kad tai yra bandymas „išnaudoti kiekvieną galimybę užbaigti humanitarinį pragarą“ Ukrainoje.

Pasak diplomatijos vadovo, „kiekvienas balsas, aiškiai pranešantis prezidentui Putinui, kaip atrodo tikrovė už Kremliaus sienų, nėra veltui nuėjęs balsas“.