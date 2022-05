Su nuostaba stebi Rusijos generolų žūtis Ukrainoje: šiuolaikinėje istorijoje nėra buvę nieko panašaus

„Šiuolaikinėje istorijoje nerasime panašios situacijos, kai būtų žuvę tiek generolų, – per interviu radijo stočiai WABC 770 AM sakė J. Stavridis. – Galime palyginti: Jungtinės Valstijos per visus karus Afganistane bei Irake... per visus tuos metus ir visus tuos mūšius neprarado nė vieno generolo, kuris būtų žuvęs per tikrą kovą.“

Buvęs vadas pridūrė, kad „Rusijos pusėje, per dviejų mėnesių laikotarpį žuvo mažiausiai tuzinas, o gal net daugiau Rusijos generolų. Stebėtina nekompetencija“. Jis taip pat kritikavo ir kitus Rusijos kariuomenės aspektus, teigdamas, kad jie „nesugeba užtikrinti logistikos“ ir „blogai planuoja mūšius“, rašo „Newsweek“.

J. Stavridis atkreipė dėmesį į nuskandintą Rusijos karo laivą „Moskva“, į kurį, Pentagono teigimu, praėjusį mėnesį pataikė ukrainiečių raketa. Šio laivo netektis Rusijos kariuomenei sudavė 750 mln. dolerių smūgį, rodo „Forbes Ukraine“ atlikta analizė.

„Kol kas rusai pasirodo prastai“, – sakė J. Stavridis.

Balandžio pabaigoje „Newsweek“ sudarė kelių per šį karą žuvusių Rusijos generolų sąrašą. Tarp jų yra generolas majoras Andrejus Suchoveckis, vadovavęs Rusijos 7-osios gvardijos oro desantininkų divizijai, ir ėjęs 41-osios kombinuotos ginkluotės armijos vado pavaduotojo pareigas. Pranešama, kad jis žuvo vasario mėnesį nuo snaiperio ugnies. Praėjusį mėnesį Ukrainoje taip pat žuvo Rusijos 8-osios gvardijos kombinuotos ginkluotės armijos vado pavaduotojas Vladimiras Frolovas.

Vienas Europos diplomatas, kuris kovo mėnesį anonimiškumo sąlygomis kalbėjosi su „Foreign Policy“ apie Rusijos generolų žūtis, sakė, kad jie tapo pažeidžiami dėl prastos ryšio įrangos.

„Jiems sunkiai sekasi perduoti įsakymus į fronto linijas, – teigė minėtas diplomatas. – Kad galėtų vadovauti, jiems tenka vykti į priešakines linijas, o tai sukelia jiems kur kas didesnę riziką negu įprastai matome“.

Praėjusią savaitę per interviu „ABC News“ buvęs JAV ambasadorius prie NATO Douglasas Lute`as teigė manantis, kad Rusijos pajėgos negalės užimti Ukrainos sostinės Kyjivo ar pakeisti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybę.

„V. Putinas bando įvertinti, ką įmanoma padaryti. Jis dairosi galimybių ir čiups pirmą gerą pasitaikiusią progą. Tačiau šiuo metu neatrodo, kad Vladimiras Putinas turėtų daug gerų progų“, – sakė jis.