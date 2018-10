Tokį pareiškimą M. Salvini padarė Bendrijos ir JAV vidaus reikalų ministrams susirinkus Prancūzijos Liono mieste aptarti migrantų krizės, ES narėms ieškant bendro pagrindo. „Nesuprantu, kodėl Macronas kaltina mane rasizmu ar egotizmu, nes šiandien visi ministrai prie šio stalo sutiko, kad ekonominių migrantų negalima priimti Europoje“, – žurnalistams sakė M. Salvini. 45 metų M. Salvini, vadovaujantis kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lygai“ (Lega Nord), įsitraukė į atvirą žodžių karą su E. Macronu, išprovokuotą Italijos sprendimo uždaryti savo uostus labdaros organizacijų gelbėjimo laivams Viduržemio jūroje. E. Macronas birželio mėnesį apkaltino M. Salvini „cinizmu ir neatsakingumu“, o vienas jo padėjėjų praėjusią savaitę sakė, kad naujoji Italijos populistų vyriausybė krizę išgyvena „kitų sąskaita“. Abu lyderiai užima pozicijas prieš kitais metais įvyksiančius Europos Parlamento rinkimus. Vienoje stovykloje yra tokie griežtos linijos šalininkai kaip M. Salvini, o kitoje – E. Macronas ir jo kolegos centristai, pritariantys didesnei ES integracijai. Kai M. Salvini buvo pasakyta, kad E. Macronas taip pat nori mažinti iš Afrikos į Europą atvykstančių migrantų skaičių, jis užsiminė, kad galiausiai jie galbūt galvoja vienodai. „Jei Macronas laikosi tos pačios linijos, tuomet mes kovojame tą pačią kovą, – sakė jis. – Galbūt jis galėtų kartas nuo karto atverti sieną (tarp Prancūzijos ir Italijos) Ventimiljoje ir liautis mus įžeidinėti.“ Europos Sąjungoje tvyro didelė įtampa dėl imigracijos, daug šalių atsisako priimti bet kokius pabėgėlius, o bandymai stiprinti ES pasienio pajėgas susiduria su sunkumais. „Nėra jokios konfrontacijos, paprasčiausiai yra pozicijos, kurias bandome... paversti konsensusu ir rasti bendrą pagrindą, kurio reikia Europos Sąjungoje“, – sakė Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska. Kad nuomonės labai skiriasi, parodė ir Lenkijos vidaus reikalų ministro Joachimo Brudzinskio pranešimas susitikimo pabaigoje, kad jis rekomenduos Varšuvai pasitraukti iš svarbios Jungtinių Tautų chartijos migracijos klausimu. Vengrija jau pasitraukė iš šios chartijos, bet per viršūnių susitikimą Maroke gruodžio mėnesį ją turi pasirašyti likusios ES šalys. Per pirmadienio vakarienę J. Brudzinskis nuvylė kai kuriuos kolegas kalbomis apie „migrantų invaziją“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas dalyvis, nenorėjęs viešinti savo pavardės.

