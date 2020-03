Su koronavirusu kovojanti Vokietija stiprina medicinos pajėgumus

Planuojama teikti dvigubai intensyvesnę priežiūrą kvėpavimo takų ligomis sergantiems pacientams, taip pat pritaikyti daugiau patalpų gydymo procedūroms.

„Siekiame padvigubinti [lovų skaičių intensyvios kvėpavimo takų priežiūros skyriuose], o federalinių žemių buvo paprašyta prisidėti prie šio plano įgyvendinimo“, – sakė vyriausybės atstovė Ulrike Demmer.

Vokietija šiuo metu yra apie 25 tūkst. intensyviai priežiūrai skirtų lovų su kvėpavimo aparatais, o Berlynas užsakė tūkstančius papildomų įrenginių, siekdamas padidinti jų skaičių.

Vėliau trečiadienį paskelbtame pranešime federalinės vyriausybės ir žemių pareigūnai pažymėjo, kad tokios patalpos kaip viešbučiai, reabilitacijos centrai ir viešos paskirties salės gali būti pertvarkyti į erdves, skirtas gydyti švelnesnius simptomus turinčius žmones.

Toks žingsnis leistų „sutelkti papildomų pajėgumų daugybei paprastesnių gydymo procedūrų... ir atlaisvinti ligonines, kad būtų galima jose gydyti sunkiau sergančius pacientus“, pabrėžė valdininkai.

Vokietija yra viena labiausiai nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusių valstybių. Remiantis naujausiais duomenimis, šalyje iki vėlyvo trečiadienio buvo užfiksuota 8 198 užsikrėtimo atvejų, tai yra, 1 042 atvejais daugiau nei ankstesnę dieną. Dar 12 žmonių mirė.

Oficialius duomenis skelbiantis Roberto Kocho visuomenės sveikatos institutas (RKI) paragino piliečius vengti kontaktų su aplinkiniais ir perspėjo apie infekuotųjų skaičiaus eksponentišką augimą.

Tuo metu kanclerė Angela Merkel, trečiadienio vakarą per televiziją kreipdamasi į tautą, paragino tėvynainius griežtai laikytis socialinio atskyrimo priemonių. Tai buvo pirmasis toks jos kreipimasis per 15 metų valdžioje, neskaitant tradicinių pasveikinimų su Naujaisiais metais.

„Jei nesugebėsime per kelias savaites tvariai ir veiksmingai sumažinti kontaktų tarp žmonių, įmanoma, kad per du ar tris mėnesius turėsime iki 10 mln. atvejų“, – per spaudos konferenciją pareiškė RKI pirmininkas Lotharas Wieleris.

Pirmadienį vyriausybė ir atskiros žemės paskelbė apie drastiškus naujus viešojo gyvenimo apribojimus, įskaitant visų neesminių parduotuvių uždarymą ir religinių susibūrimų draudimą.

Tarp parduotuvių, kurioms leidžiama neuždaryti savo durų, yra prekybos centrai, bankai ir vaistinės, o barams, klubams, baseinams ir kino teatrams liepta užsidaryti. Mokyklos ir vaikų darželiai taip pat nedirba.