Šie gaisrai sunaikino tūkstančius pastatų ir pražudė 25 žmones. Didžiausias yra Kalifornijos šiaurėje siaučiantis gaisras „Camp Fire“. Jo metu žuvo 23 žmonės – tai yra trečias pagal aukų skaičių gaisras Kalifornijos istorijoje. Pietų Kalifornijoje siaučiantis „Woolsey Fire“ smogė Malibu ir Tausand Oukso miestams. Oro sąlygos gaisrams plisti šiuo metu yra itin palankios, Kalifornijoje išlieka smarkiai vėjuota. Gesinti gaisrų atvyksta ugniagesiai iš kitų JAV valstijų.

