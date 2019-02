Kaip pranešama žinybos interneto svetainėje, TK tyrėjams pavesta atlikti tyrimą ir įvertinti visus faktus, taip pat įvertinti, ar aviabendrovės darbuotojų veiksmai buvo teisėti.

Vieniša motina su sūnumis dvyniais atvyko iš Chabarovsko į Kurganą, į operaciją Ilizarovo centre, informuoja Znak.com. Berniukams operavo kojas. Kai po gydymo moteris su vaikais grįžo namo, moteriai teko pirkti 12 lėktuvo bilietų.

Aviabendrovės atstovai pasiteisino, kad vienas vaikas, kurį dėl sugipsuotų kojų reikėjo gabenti gulintį neštuvuose, užims 9 vietas, o antras berniukas, kuriam sugipsuota viena koja, užims dvi vietas. Dvynių motinos teigimu, pinigų kelionei atgal jai surinko giminaičiai, pasiskolinę iš kaimynų ir pažįstamų.

Kaip informavo „Utair“ spaudos tarnyba, Rusijos vaikų fondas, per kurį vaikus išsiuntė operuoti, ir kitos socialinės tarnybos nesitarė su aviakompanija, kaip saugiai pervežti mažai judėti galinčius vaikus. Pasak atstovo spaudai, fondai ir socialinės tarnybos turi iš anksto pasirūpinti specialiomis sąlygomis pervežimui – išsiaiškinti su oro linijų bendrove sąlygas ir įspėti dėl mažai judančių keleivių.

„Utair“ pareiškė, kad norint saugiai nuskraidinti mažai judančius keleivius, aviabendrovė turi įtaisyti lėktuvo salone specialius neštuvus, kad lėktuvui kylant, leidžiantis ir per turbulenciją nekiltų grėsmės keleivio sveikatai. Neštuvai sveria 140 kg, reikia laiko, kad juos būtų galima atgabenti ir pritvirtinti salone. Be to, mažai judančiam keleiviui ir jį lydinčiam asmeniui gali pritrūkti vietos lėktuvo salone arba gali padidėti kaina už kelionę, jei socialinės tarnybos iš anksto neįspėjo dėl specialių pervežimo sąlygų.

2018 m. gegužę Kurgano oro uosto darbuotojai neįleido į lėktuvą 16 m. paauglio, kuris po operacijos turėjo grįžti namo į Vladivostoką. Jo abi kojos buvo sugipsuotos, taigi jis netilpo į vieną sėdynę, o laisvų vietų lėktuvo salone nebuvo.

2016 m. spalį Šeremetjevo oro uoste gulinčio neįgalaus vaiko neįleido į naktinį lėktuvą į Sočį, kur jis turėjo grįžti su mama po sunkios operacijos. Berniukui nebuvo galima nei stovėti, nei sėdėti, nei lenktis.

Pagal aviabendrovės „Aeroflot“ taisykles, apie gulinčio neįgalaus asmens gabenimą reikia įspėti likus ne mažiau nei 72 val. iki skrydžio, norint sumokėti už papildomas vietas, reikalingas keleiviui neštuvuose. Berniukų motina šitos taisyklės nežinojo.