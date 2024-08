Šturmą Rusijoje surengusi Ukraina okupantus spaudžia į kampą: Kurske – masinė gyventojų evakuacija

Voronežo regiono gubernatorius Oleksandras Gusevas pranešė, kad „Voroneže drono nuolaužos apgadino administracinį pastatą ir savivaldybės objektą“. Be to, po drono atakos Voroneže pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Per antpuolį nukentėjo keletas infrastruktūros objektų, privačių namų ir automobilių.