Nicola Sturgeon norėtų, kad Škotijai taip pat būtų leista likti bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje. Ji sakė, kad dabar sutartyje numatytomis sąlygomis Šiaurės Airija turėtų neteisingą pranašumą. Remiantis pranešimais britų žiniasklaidoje, pagal dabartinį sutarties projektą, pagrindinė Didžiosios Britanijos teritorija, įskaitant Škotiją, bendrajai rinkai nebepriklausytų. „Tai sukeltų sukrečiančių pasekmių investicijoms ir darbo vietoms Škotijoje“, – sakė Škotijos nacionalinei partijai (SNP) vadovaujanti N. Sturgeon vaizdo įraše, kurį paskelbė savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Pasak jos, „tai būtų blogiausias iš visų galimų variantų“. Tačiau N. Sturgeon pridūrė, kad Didžiosios Britanijos parlamentas dar gali atmesti šį sutarties projektą, ir tai atvertų kelią „geresnėms“ galimybėms, įskaitant visos Jungtinės Karalystės pasilikimą bendrojoje rinkoje. Susiję straipsniai: Britų parlamentarams maištaujant, May „Brexit“ susitarimą teikia tvirtinti vyriausybei Airija: ES viršūnių susitikimas dėl „Brexit“ galėtų būti surengtas lapkričio 25 dieną Škotijoje opozicijoje esančios premjerės Theresos May Konservatorių partijos narys Rossas Thomsonas trečiadienį taip pat pareiškė, kad dabartinis sutarties projektas yra „nepriimtinas“. „Visa galva, širdimi, kūnu ir dvasia kovojau, kad išgelbėtume mūsų Sąjungą 2014 metais“, – sakė jis, kalbėdamas apie Škotijos nepriklausomybės referendumą. „Jeigu naujienų pranešimai yra teisingi, apsidraudimo planas baigsis tuo, kad Šiaurės Airija savaime atsiskirs nuo JK, ir tai iš esmės pakenktų mūsų Sąjungai, ją išardytų“, – kalbėjo jis. Jungtinė Karalystė 2016-ųjų birželį nubalsavo už pasitraukimą iš ES, bet rinkėjai Škotijoje tuomet tvirtai pasisakė prieš „Brexit“. Šis referendumas buvo surengtas praėjus dvejiems metams po to, kai 55 proc. škotų nubalsavo už Škotijos pasilikimą Jungtinėje Karalystėje. N. Sturgeon tvirtina, kad „Brexit“ referendumas padėtį pakeitė, tačiau kol kas susilaiko nuo antro referendumo dėl Škotijos nepriklausomybės organizavimo.

