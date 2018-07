Savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ tiesiogiai transliuotame įraše Elin Ersson, studijuojantį psichologiją Geteborgo universitete, atsisako sėstis į savo vietą ir išjungti savo telefoną bendrovės „Turkish Airlines“ lėktuve, turėjusiame skristi į Stambulą. „Žmogus išsiunčiamas į Afganistaną, kur vyksta karas, o jis bus nužudytas“, – suirzusiems įgulos nariams sakė 21 metų mergina. Anot Švedijos oro uostų sistemos pareigūnų, incidentas įvyko pirmadienį. „Nesisėsiu, kol šis žmogus paliks lėktuvą“, – sakė iš pasipiktinimo paraudusi E. Ersson ir pridūrė, kad „žmonės mėgina atimti iš manęs telefoną“. Jos protestu pasipiktino kai kurie keleiviai. Įraše girdėti, kaip vienas vyras britišku akcentu šūkteli: „Sėskis! Norime išvykti, sėskis!“ „Man labai gaila, kad vyras žus, o jūs labiau nerimaujat, kad pavėluos jūsų lėktuvas“, – pareiškė ji vienam lėktuvo įgulos nariui, o šis atsakė: „Taip, jūs teisi." Kiti keleiviai studentę palaikė. Pasak E. Ersson, lainerio gale sėdėję vienos futbolo komandos nariai atsistojo, o vienas dar vienas keleivis turkiškai pasakė: „Išleiskit jį iš lėktuvo, arba mes visi išeisim.“ „Siųsti žmones į pragarą nėra teisinga“ Švedijos įkalinimo įstaigų ir lygtinių bausmių tarnybos vienas Ulfas Mossbergas informavo, kad pilotas galų gale nusprendė, kad E. Ersson, pusamžis prieglobsčio prašytojas iš Afganistano ir jį lydėję saugumo pareigūnai turi pasišalinti iš orlaivio – taigi, planuota vyro deportacija buvo atidėta. U. Mossbergas trečiadienį sakė naujienų agentūrai AFP, kad pilotas, įstatymų įgaliotas spręsti, kas gali skristi lėktuvu, „priėmė tokį sprendimą tvarkos ir saugumo sumetimais“. Remiantis oficialia statistika, į Švediją nuo 2012-ųjų atvyko apie 400 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Daugiau kaip 10 proc. atvykėlių atkeliavo iš Afganistano, kurio sostinę Kabulą pastaruoju metu krečia pražūtingi išpuoliai. Tačiau Švedijos migracijos agentūra tebelaiko Afganistaną pakankamai saugia šalimi, kad į ją būtų galima grąžinti prieglobsčio negavusius asmenis. Taigi, dėmesio centre atsidūręs afganas tikriausiai vis tiek bus išsiųstas vėliau. „Bandau pakeisti savo šalies taisykles – man jos nepatinka. Siųsti žmones į pragarą nėra teisinga“, – ašarodama sakė E. Ersson. Kai kurie socialinių tinklų vartotojai gyrė jos veiksmus. „Žmoniškumas vis dar egzistuoja! Ji pakėlė man nuotaiką nuo pat ryto“, – trečiadienį tviteryje parašė nevyriausybinės organizacijos „Amnesty International“ darbuotoja Samira Hamidi. „Tai yra tikra drąsa. Turiu naują didvyrę“, – tame pačiame socialiniame tinkle paskelbė Londone dirbantis teisininkas Tayabas Ali.

